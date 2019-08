Il trofeo poker d’agosto parla lombardo: prima tappa a Motta

VETULONIA – È andata al forte corridore lombardo Emanuele Motta, la prima prova del poker d’agosto valida anche come secondo trofeo “Vetulonia”.

La gara di ciclismo amatoriale, è andata in scena mercoledìmattina in località “Bozzone” di Vetulonia, organizzata dal Marathon Bike, Avis e Uisp Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, e Comune di Castiglione della Pescaia,supportata dalla Banca Tema e supermercati Simply. La gara di 60 chilometri circa, con 82 corridori al via, prevedeva due giri del circuito delle “Strette” con arrivo dopo un chilometro di salita di Vetulonia, versante di Buriano.

Come detto la vittoria è andata a Emanuele Motta, che è arrivato tutto solo al traguardo, mettendo dietro il vincitore della passata edizione, ovvero Mirco Balducci, mentre al terzo posto si piazzava il castiglionese Adriano Nocciolini, ancora una volta protagonista sulle strade di casa. La gara aveva avuto subito un sussulto con una fuga iniziale di cinque corridori con dentro Luca Staccioli, Dario Bellini, Simone Mariotti, Fabrizio Mariottini e Diego Dini. Per loro 40 chilometri di fuga con un massimo di un minuto di vantaggio sul gruppo. Ripresi a una decina di chilometri dal traguardo, partivano in contropiede Maurizio Innocenti e il vincitore Emanuele Motta.

Nel pezzo più duro della salita, a 400 metri dal traguardo, il forcing deciso di Balducci gliserviva solo a raggiungere e superare Maurizio Innocenti, ma non Emanuele Motta che aveva tempo di alzare le braccia al cielo e vincere questa importante vittoria in terra maremmana. Questi gli atleti arrivati dalla quarta posizione assoluta alla ventesima: Maurizio Innocenti, Fausto Baglini, Gianluca Nicastro, Francesco Bacci, Lucio Secciani, Edoardo Ciachi, Cristopher Martinez,Vincenzo Rigirozzo, Giuseppe Nacci, Luca Nesti, Marco Bertaccini, Mattolini Jacopo, Diego Baccani, Francesco Garuzzo e Gianni Bonamici.