Hasnaoui trascina il Barbagianni al trionfo nel Mundialito Dilettanti

BARBAGIANNI: Chigiotti, Vagaggini, Terribile, Righi, Carmellini, Tino, Hasnaoui. All. Cecconami.

ANGOLO PRATICHE: Consorti, Biondi, Niccolaini, Berti, Burioni, Coen, Contena, Pinzi, Privitera. All. Coen.

ARBITRO: Capodimonte.

RETI: Hasnaoui (9), Tino (4), Righi per il Barbagianni, Burioni (3), Contena (2), Berti, Pinzi e Biondi per l’Angolo Pratiche.

GROSSETO – Dura poco la delusione del Barbagianni per la sconfitta nel Mundialito Pro. Con una grande prestazione di squadra la squadra vestita di blu piega 14-8 l’Angolo Pratiche e conquista il Mundialito Dilettanti: per Vagaggini e compagni è il quinto trionfo in un Mundialito di calcio a 5 Uisp.

Quella contro l’Angolo Pratiche di patron Riccardo Coen è stata davvero una bella partita, forse favorita da difese un po’ molli, ma con grandi trame di gioco da una parte e dall’altra. I biancorossi hanno dato filo da torcere, chiudendo il primo tempo sotto di soli due gol e arrivando nella ripresa anche a -1, spinti da un ottimo Cristian Burioni autore di tre gol, un assist e autentico trascinatore della squadra.

Alla fine, però, ha avuto la meglio la tecnica del Barbagianni, sulle ali di un Hasnaoui semplicemente imprendibile, che con 9 gol ha portato a casa anche il titolo di capocannoniere. Una prestazione, quella del bomber, davvero strepitosa, con giocate di classe e una notte magica in area di rigore. Molto bene anche Tino, autore di quattro reti.

Al termine le premiazioni hanno concluso l’estate dei tornei di calcio a 5 Uisp, almeno nella città di Grosseto: oltre alle due finaliste e al capocannoniere, coppe anche per Atletico Barbiere (miglior difesa) e Bar Vecchia Pesa (coppa disciplina).