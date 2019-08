Grosseto sconfitto dal Ponsacco. Ceri: “Calcio d’agosto. La squadra è forte”

GROSSETO – Sconfitta di misura contro il Ponsacco per 2-1, al termine di una gara che ha regalato nuovamente indicazioni importanti a mister Magrini. Nonostante il risultato non conti nulla, visto che i ragazzi vanno in campo con ben altri obiettivi, il finale di partita ha forse lasciato un po’ troppo spazio al nervosismo, con le espulsioni di Galligani e Pizzuto. Questa è forse l’unica nota negativa sulla quale ci sarà da migliorare ancora. Per il resto solite note positive, oltre al gol di Moscati, con una formazione che sembra trovarsi sempre meglio insieme.

Solito modulo per il Grifone, 442 a rombo, con Barosi tra i pali e Ciolli-Gorelli centrali, Sersanti a destra e Milani a sinistra. Davanti alla difesa Viligiardi con Da Pozzo e Cretella mezz’ali, mentre poco più avanti Boccardi trequartista dietro a Galligani e Moscati. Ed è proprio bomber Moscati a portare in vantaggio i biancorossi al 12’ su calcio di rigore. Il pareggio del Ponsacco arriva però alla mezz’ora, con la rete di Mazroji e, due minuti dopo, con l’allungo di Tehe che porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa solita trafila di cambi: Nunziatini per Barosi, Frosinini per Da Pozzo, Pizzuto per Sersanti, Giani per Moscati, Ravanelli per Cretella, Villani per Boccardi, Castellazzi per Milani, Consonni per Gorelli, Rosi per Viligiardi e Fregoli per Ciolli. Peccato solo per la doppia espulsione di Galligani e, poco dopo, di Pizzuto.

“Si parla comunque di calcio d’agosto – spiega il vicepresidente dell’Us Grosseto, Simone Ceri – che serve soltanto al mister per valutare la squadra. Certo, dispiace per le espulsioni, anche perché quando le gambe non fanno ciò che si vorrebbe è più facile innervosirsi. In ogni caso capisco le espulsioni per falli di gioco, ma non per cavolate: su questo dobbiamo migliorare. Noi rimaniamo comunque con i piedi per terra, anche perché la squadra che sto vedendo mi sta piacendo e tanto. Certo, rimane fondamentale concentrarsi tutti su quello che è l’obiettivo, ovvero una salvezza tranquilla, non esaltandosi per una bella partita giocata contro una squadra di categoria superiore e non deprimendosi per una sconfitta. Come società non conosciamo la categoria e quindi il nostro unico obiettivo è la salvezza: è importante che i ragazzi, soprattutto i più giovani, lo capiscano per passare tutti quanti una stagione serena. L’unica cosa che chiedo è una squadra divertente, che giochi sempre al massimo”.

Sabato prossimo 10 agosto alle ore 18 altro test, ancora una volta al Carlo Zecchini di Grosseto, davanti al pubblico amico, questa volta contro la Colligiana. La società aprirà soltanto il settore centrale della tribuna e i tifosi potranno accedere passando dal varco spogliatoi sotto lo stadio.

La società ha fatto anche sapere che l’abbonamento “Padre e figlio” si può sottoscrivere soltanto in sede per via del rilascio di una tessera omaggio che i vari punti vendita Ciao Ticket non possono emettere. Chi fosse interessato, quindi, può passare presso la sede biancorossa sotto lo stadio Zecchini dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 19.