Conad dona computer, stampanti e scanner al Gruppo volontari onlus Romelio Ricci

GROSSETO – Conad Grosseto ha donato 2 computer, 2 stampanti e 2 scanner al gruppo volontari onlus Romelio Ricci, con sede in via Aurelia Antica 46, per sostenere con un piccolo gesto di solidarietà una nuova iniziativa che partirà a settembre.

I volontari della onlus Romelio Ricci dedicano ogni giorno una parte importante del loro tempo per soddisfare le richieste di persone non autosufficienti, soprattutto anziani, che hanno bisogno di un passaggio in auto per raggiungere l’ospedale o andare dal dottore o per fare la spesa. Tra le tante attività promosse dal gruppo, è nata anche l’idea di organizzare dei corsi gratuiti di computer aperti alla popolazione.

“L’obiettivo che ci siamo dati – spiega Rolando Boni, presidente del Gruppo Volontari Onlus – è di consentire alle persone bisognose, e soprattutto chi ha perso il lavoro, di seguire un corso di computer gratuito, per rimanere aggiornato, così da avere in futuro qualche opportunità in più di trovare un nuovo impiego. Ringraziamo Conad Grosseto per questo gesto di solidarietà che ci consente di andare avanti con il progetto e di organizzare i primi corsi di computer a settembre”.

“Siamo felici di sostenere con un gesto concreto questa bella iniziativa sociale – commenta Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, società proprietaria dei negozi Conad Grosseto –. La solidarietà è un valore molto importante per Conad, lo abbiamo dimostrato in tanti progetti per la città di Grosseto ed è una caratteristica che ormai i nostri clienti riconoscono e apprezzano”.