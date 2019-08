Presentazione di “Orfeo 2020″, il calendario a sostegno del reparto di pediatria

MARINA DI GROSSETO – Con il 2019 inizia il terzo anno del Progetto Pediatria in collaborazione con la Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare. Si terrà venerdì 9 agosto alle 10,30, al Bagno Moderno di Marina di Grosseto, la presentazione del calendario “Orfeo 2020”. Il ricavato della vendita dei calendari “Orfeo 2020″ (10 euro l’uno) sarà destinato all’acquisto di strumentazione per il reparto di pediatria dell’ospedale di Grosseto.

Già nel 2017 e 2018 la generosità dei donatori ha permesso l’acquisto e donazione di due computer per l’ambulatorio specialistico di pediatria, nonchè di un’apparecchiatura di alta tecnologia per le terapie inalatorie per i piccoli pazienti con patologie respiratorie, il Vapotherm.

“L’impegno di solidarietà della nostra associazione per la Pediatria di Grosseto è proseguito e proseguirà con una serie di iniziative fondamentali di informazione sulla salute e la prevenzione, oltre a sollecitare le istituzioni nel far si che lezioni dimostrative per avere le basi per intervenire nei casi di emergenza devono diventare delle lezioni di educazione civica da svolgere tra la gente e nelle scuole – ha commentato il presidente della Pro loco Maurizio Biancotti. Il reparto di Pronto soccorso pediatrico si identifica come una vera e propria eccellenza che viene riconosciuto dai pediatri italiani e che è tra i punti cardine per il conferimento avuto da Marina di Grosseto e Principina a Mare della Bandiera Verde come spiaggia ideale a misura di bambino per il decimo anno consecutivo”.

“Ringraziamo tutti i sostenitori del progetto e l’amico Armando Orfeo e Carlo Bonazza – conclude Biancotti – che mettono a disposizione la loro opera per questo importantissimo progetto. L’obiettivo di quest’anno è ambizioso ma siamo certi che tutta la comunità parteciperà per poterlo raggiungere”.