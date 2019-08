Morte di Simonetta Gaggioli, oggi l’autopsia. Ci sono due indagati

Ci sono due indagati per la morte di Simonetta Gaggioli, la donna di 75 anni, di Follonica, il cui corpo è stato ritrovato avvolto in un sacco a pelo lungo l’Aurelia, nella zona di Riotorto. Gli indagati sono il figlio e la nuora della donna morta.

I familiari non avevano notizie della donna da una settimana, ma la denuncia era stata presentata con alcuni giorni di ritardo. Il figlio avrebbe detto che non era la prima volta che la madre si allontanava da casa, magari per andare a trovare delle amiche. Al momento i sono accusati di occultamento di cadavere anche perché sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. Sarà l’autopsia, che sarà fatta oggi, a stabilire le cause della morte.