Le Terme di Saturnia celebrano i cento anni con venti nuove camere

SATURNIA – Cento anni di ospitalità legata alla sorgente, un resort storico che nel corso di un secolo ha ospitato figure illustri, clienti affezionati, persone proveniente da ogni luogo. Un soggiorno per celebrare la storica identità di Terme di Saturnia nata nel 1919, scoprire le nuove camere appena ristrutturate, assaporare il menu degustazione dedicato al centenario e dedicarsi il celebre fango di Saturnia maturato in acqua termale.

Terme di Saturnia inaugura 20 nuove camere (di cui 3 changing room di imminente apertura) eleganti suite e Comfort Plus in cui si celebra un interior design dal fascino decorativo classico interpretato in chiave moderna: l’arredo si mescola ad un repertorio di complementi, accessori ed oggetti che hanno un comune denominatore, la ricerca. Le nuove camere sono infatti state realizzate secondo il concetto di toscanità moderna e arredate con oggetti di design dalla forte caratterizzazione, come il pattern riportato sui tessuti che decorano alcuni degli elementi di arredo, disegnato in esclusiva per Terme di Saturnia.

Progettate seguendo il concept design che esalta il senso dell’arrivo, il senso del luogo e di un’accoglienza elegante, le nuove camere sono impreziosite dall’importanza del “fatto a mano” e esprimono un mood classico e naturale interpretando il linguaggio decorativo antico romano nei dettagli, per creare una narrativa legata al territorio e alla storia italiana senza tempo. I colori scelti sono ispirati ai colori del paesaggio maremmano.

Dettagli:

Superficie tra i 18 e i 40 mq

Parquet in legno

Schermi TV 49’ in ogni camera

Carta da parati per guardaroba e cabine armadio realizzata da The Hickson Design Partnership Ltd studio, in esclusiva per Terme di Saturnia

Il progetto è stato seguito dalla società londinese The Hickson Design Partnership Ltd (THDP), Studio Lombardini 22.

IL MENU DEGUSTAZIONE DEL CENTENARIO

Da 100 anni Terme di Saturnia è custode di una sorgente millenaria unica al mondo.

Nel 1919 come nel 2019, ieri come oggi, il potere dell’acqua la rende la destinazione termale più conosciuta d’Italia.

Cento anni di ospitalità ed un ristorante storico che nel corso di un secolo ha ospitato figure illustri, clienti affezionati, persone proveniente da ogni luogo.

Benvenuti al 1919 Restaurant di Terme di Saturnia, vi presentiamo il nostro menu del centenario:

La Tradizionale ACQUAcotta di Maremma

Pesce all’ACQUApazza con verdure croccanti (pescato del giorno)

SATURNO a Saturnia

Sfera di cioccolata, farcita con prodotti stagionali del territorio

€ 65,00 a persona bevande escluse

L’OFFERTA:

Un soggiorno minimo di 2 notti in una delle nuove camere rinnovate con prima colazione inclusa,

1 cena con Menù Degustazione 100 anni (bevande escluse),

1 Fango di Saturnia da 50 minuti a persona, maturato in acqua termale.

A partire da € 860 in camera doppia Comfort, valida dal 19 agosto al 24 dicembre 2019.