Cambiano gli avversari del Cp Grosseto: ecco i nuovi gironi

GROSSETO – La Fisr ha apportato alcune modifiche ai gironi del campionato di serie B di hockey su pista. Maliseti e Prato 54 sono stati inseriti nel girone B, mentre nell’E è stata aggiunta la seconda formazione del Follonica.

Ecco l’elenco completo delle partecipanti nel girone E: Cgc Viareggio, As Viareggio, Rotellistica Camaiore, Circolo Pattinatori Grosseto, Hockey Siena, Follonica A, Follonica B, Hc Castiglione. Le prime due parteciperanno alle Final Eight, in calendario dal 15 al 15 maggio 2020.

La prima giornata è prevista per l’11 gennaio.

Novità anche per i gironi di Coppa Italia di B: il girone H è diventato a 5 squadre con Circolo Pattinatori Grosseto, Hockey Siena, Follonica A, Castiglione, Follonica B. La prima giornata di Coppa Italia è stata anticipata al 12 ottobre. La prima del girone parteciperà, sabato 14 dicembre, al concentramento a quattro squadre con le prime classificate dei gironi F (Trissino, Valdagno, Montebello, Recoaro, Cornedo), G (Maliseti, Cgc Viareggio, As Viareggio, Camaiore, Prato A e Prato B), e I (Molfetta, Matera, Rotellistica Matera, Giovinazzo e Roller Salerno).

Il Circolo Pattinatori Grosseto, affidato alle cure di Alessandro Brizzi, disputerà le partite casalinghe la domenica alle 18 sulla pista di via Mercurio.