Cambia la circolazione in paese: tutte le novità. Anche per i residenti

PITIGLIANO – Cambia la circolazione stradale e la sosta nel centro storico di Pitigliano dall’8 al 28 agosto.

In particolare, piazza Petruccioli rimarrà aperta al transito di veicoli fino alle ore 18. Dalle 18 alle 20 entrerà in vigore il divieto di transito eccetto per i residenti e i mezzi autorizzati. E dalle ore 20 la piazza diventerà pedonale.

Piazza della Repubblica, lato nord, dove si trovano i parcheggi gialli per i residenti, dall’8 al 28 agosto sarà chiusa al traffico. Sul lato sud della piazza, i posti auto con le strisce blu, ordinariamente destinatati alla sosta a pagamento, dall’8 al 28 agosto saranno riservati gratuitamente per tutto il giorno all’uso esclusivo dei residenti, muniti dell’apposito contrassegno identificativo da esporre sul parabrezza del mezzo.

In piazza Garibaldi è previsto il divieto di sosta il giorno 10 agosto, per Calici di stelle, dalle ore 14 fino alla fine della manifestazione, e nei giorni 22, 23 e 24 agosto per la Festa della Contea, dalle 17 fino al termine della manifestazione.

Parcheggi per i residenti

“Una particolare attenzione è stata riservata dal Comune ai residenti, quest’anno per quanto riguarda i posti auto. – spiega Alessio Celata, assessore comunale con deleghe alla Polizia Municipale, viabilità e centro storico – Nella riorganizzazione della circolazione stradale, per il mese di agosto, infatti, ci siamo dati l’obiettivo di ridurre il flusso di auto dal centro storico, cercando tuttavia di limitare i disagi per chi ci abita. Per questo abbiamo previsto delle importanti novità: prima tra tutte il parcheggio di via Cardella, quello vicino all’istituto Zuccarelli, dall’8 al 28 agosto, sarà riservato ai soli residenti del centro storico muniti di permesso R. Anche i posti auto in piazza della Repubblica, ordinariamente destinatati alla sosta blu a pagamento, dall’8 al 28 agosto, saranno riservati gratuitamente, per tutto il giorno all’uso esclusivo dei residenti, muniti dell’apposito contrassegno identificativo da esporre sul parabrezza del mezzo. Stessa cosa in piazza Garibaldi: i posti auto ordinariamente destinatati alla sosta a pagamento, saranno riservati all’uso esclusivo e gratuito dei residenti muniti dell’apposito contrassegno identificativo, dalle ore 18 alle ore 8, per tutto il periodo che va dall’8 al 28 agosto. La circolazione dei turisti in paese sarà comunque agevolata dal bus amico”.

Il testo completo dell’ordinanza compresi i divieti di transito specifici legati ai singoli eventi è consultabile al seguente link: http://www.comune.pitigliano.gr.it/BANDI/20190000845001.pdf