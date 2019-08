Al via le iscrizioni alla mensa scolastica: scadenza e come fare

GROSSETO – C’è tempo fino al 31 agosto per fare domanda per il servizio della mensa scolastica nel comune di Grosseto.

Le iscrizioni andranno effettuate on line e interesseranno le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Dovranno presentare domanda anche coloro che intendono riconfermare il servizio per il nuovo anno scolastico.

Per le nuove iscrizioni è necessario accedere al servizio di ristorazione scolastica, registrandosi sul portale “Novaportal”, all’indirizzo web http://grossetosc.ristonova.it/novaportal, e cliccando alla voce “Iscrizioni online”.

Per avere altre informazioni si può consultare il sito del Comune di Grosseto a questo link:

https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/.