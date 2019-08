ViviMare, festa in spiaggia e non solo per 30 sportivi

GROSSETO – Continuano le iniziative tra ambiente, divertimento, sport e promozione del territorio targate Uisp e Associazione Terramare.

Successo per la prima edizione di ViviMare, l’ultima kermesse organizzata che proponeva kayak, sup e trekking. La partenza era dal Camping Punta Ala, con arrivo a Cala Violina e ritorno.

“Abbiamo pensato a questo evento – afferma Maurizio Zaccherotti, vicepresidente Uisp Grosseto e presidente Terramare – per promuovere un luogo di eccellenza della costa maremmana. Grazie al Camping Punta Ala, alla polizia municipale di Scarlino e alle Bandite di Scarlino per la collaborazione. Il prossimo anno tenteremo di fare qualcosa di più grande insieme al Parco della Maremma”. Dei 30 partecipanti 12 hanno scelto kayak e sup, 18 il trekking.