Veterani-La Macrilela finale nel Mundialito over 35

GROSSETO – Sarà Veterani Sportivi-Ristorante Pizzeria La Macrilela la finale del Mundialito over 35 di calcio a 7 Csen. Le semifinali hanno parlato chiaro, consentendo ai Veterani ed alla Macrilela di giocarsi l’ultimo atto del torneo meritatamente. La prima semifinale, che ha visto opposti i Veterani Sportivi al Finanzia e Friends, ha visto imporsi i Veterani per 4-3 al termine di una bellissima gara.

Manuel Ottobrino, con una tripletta, ha tenuto in vita il Finanzia e Friends che però si è dovuto piegare alla forza, esperienza e qualità del team di Petri. Spampani, Magaddino e soprattutto la doppietta di Savelli hanno portato il successo in casa dei Veterani che adesso si giocheranno il tutto per tutto in finale. Nell’altra semifinale Il Braciere è stato preso a pallonate da La Macrilela, trascinata da bomber Mauro, autore di quattro reti. Il team di Vattiata si è sciolto come neve al sole e dopo aver incassato due reti nel primo tempo ha permesso agli avversari di fare il bello e cattivo tempo.

Veterani sportivi- Finanzia e Friends 4-3

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Niccolai, Spampani, Nucci, Savelli, Morini, Penco, Tinturini, Magaddino, Carletti.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Scipioni, Rossi, Rosi, Niccolini, Ottobrino M., Consonni, Calabrese.

Marcatori:2 Savelli, Magaddino, Spampani; 3 Ottobrino M.

Rist. Pizz. La Macrilela- Il Braciere 6-1

LA MACRILELA: Canu, Di Lorenzo, Riso, Lopez, Mauro, Tammaro, Cantagallo, Basilicata, Di Guardo, Rotondo.

IL BRACIERE: Ginanneschi, Avino, Galeotti, Vattiata, Cannatella, Di Tonno, Letteri, Ederiferi, Gorelli.

Marcatori: 4 Mauro, Tammaro, Rotondo; Ederiferi.