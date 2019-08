Triathlon Grosseto, Conte guida i compagni allo Sprint di Bracciano e sale sul podio

BRACCIANO – Non si fermano le attività del Triathlon Grosseto Asd, che con quattro dei suoi portacolori registra la presenza alla seconda edizione del Triathlon Sprint di Bracciano, manifestazione sull’omonimo lago perfettamente organizzata e con percorsi di nuoto, ciclismo e podismo particolarmente suggestivi.



Quasi trecento gli atleti al via alle ore 8,30 compresi i grossetani Irio Caprini, Simone Spaventi, Claudio Tondini e Michele Conte; poco più di dieci minuti e nelle primissime posizioni si mette in mostra Tondini seguito a una manciata di secondi da Conte e successivamente da Spaventi e Caprini. Nessuna particolare difficoltà nella frazione ciclistica che permetteva un raggruppamento con i primi atleti usciti dalla frazione di nuoto per Tondini e Conte e il recupero di molte posizioni per Spaventi e Caprini. Tutt’altra questione per la terza ed ultima frazione, la podistica: 5 km su un bastone da ripetersi tre volte, dove i migliori atleti presenti hanno dato spettacolo con ritmi davvero incalzanti.

Per nulla spaventati i biancorossi, che hanno saputo reggere il confronto con Conte che con un ottimo spunto è portato subito al comando della compagine maremmana terminando 14° assoluto e 3° di categoria; alle sue spalle Tondini 17° assoluto, Spaventi 50° assoluto e infine Caprini 126° assoluto. Ancora ottimi piazzamenti grazie a Conte per il Triathlon Grosseto, che conquista sempre più punti importantissimi in questo finale di stagione per una posizione da leader nella classifica regionale di società che la vede proiettata sul podio.