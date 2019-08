Temperature in aumento, sarà un weekend rovente

GROSSETO – Sono nuovamente in aumento le temperature in tutta la provincia di Grosseto. Una nuova ondata di aria calda sta arrivando in Maremma e promette un weekend rovente.

Se ancora oggi e domani le temperature massime, nel capoluogo, dovrebbero mantenersi di poco sopra i 30 gradi, dai 34 di venerdì si dovrebbe arrivare ai 36 tra domenica e lunedì, per poi diminuire nuovamente fino a quota 32. Continua a far molto caldo anche la notte, con minime superiori ai 20 gradi.

Temperature massime da brivido (caldo), che dovrebbero interessare un po’ tutta la Maremma, considerando che perfino in un paese amiatino come Arcidosso sono attesi 36 gradi.

