GAVORRANO – Si è sentito male mentre stava facendo la spesa al supermercato. Un malore, forse un infarto, che è stato fatale. Un uomo, di 75 anni, originario della provincia di Padova, è morto pochi minuti fa a Bagno di Gavorrano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i medici del 118 e l’elicottero Pegaso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Immediatamente è stato chiuso il reparto dove l’uomo si è sentito male. In questo momento il corpo dell’uomo si trova ancora dentro al supermercato.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri.

(notizia in aggiornamento).