Sellaroli-Checcacci vanno a bersaglio nel trofeo Maremma Magazine

GROSSETO – Un nuovo torneo di beach tennis targato Uisp. Stavolta, al Pineta Beach a Marina di Grosseto, in campo coppie miste per il trofeo “Maremma Magazine”, organizzato da Asd Beach Tennis Maremma.

A imporsi è stato il “padrone di casa” Celestino Sellaroli, direttore del mensile, che in coppia con Claudia Checcacci si è imposto in finale su Maurizio Francini e Stefania Vignoli. Ottima la partecipazione: 21 coppie si sono date battaglia per un intero pomeriggio.