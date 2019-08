FOLLONICA – Scontro quasi frontale tra due auto ieri sera, intorno alle 21,30, sulla provinciale delle Collacchie nel tratto che collega Follonica a Puntone, nel Comune di Scarlino.

L’impatto tra le due autovettura è piuttosto violento. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i due mezzi. Per i soccorsi invece sono arrivate le ambulanze del 118. A stabilire la dinamica dell’incidente invece saranno i carabinieri di Follonica.