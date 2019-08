Incidenti e biker caduti: tutti gli interventi del Soccorso Alpino

GROSSETO – Fine settimana di fuoco per i tecnici del Soccorso Alpino Toscano impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio regionali. Alcuni interventi anche in provincia di Grosseto.

Nel comprensorio del Monte Amiata, gli operatori del Sast della stazione Monte Amiata che presidiano la zona sono stati allertati dal 118 per un biker caduto su strada. L’uomo, che ha perso conoscenza a seguito della caduta, è stato prontamente raggiunto e lì sono state effettuate le prime manovre di soccorso.

Il medico, arrivato a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano, ha visitato e stabilizzato il ferito che è stato in seguito dislocato fino al Prato delle Macinaie dove l’elisoccorso Pegaso 2 ha potuto effettuare le manovre di recupero. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Siena.

I due successivi interventi hanno avuto la stessa dinamica, entrambi infatti riguardanti biker di downhill caduti. Il primo è stato raggiunto e trasportato dal Sast tramite barella fino a un punto più aperto dove l’elisoccorso Pegaso 2 ha potuto in primo luogo verricellare il personale sanitario per valutare lo stato dell’uomo ed in seguito recuperarlo per l’ospedalizzazione. Il secondo invece è stato condotto fino al Prato delle Macinaie dov’è stato preso in carico dall’ambulanza per essere portato al pronto soccorso.