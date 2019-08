Incidente frontale sulla Senese: traffico deviato

SIENA – Incidente tra due auto sulla Grosseto Siena. Lo scontro ha visto coinvolte due auto frontalmente. L’incidente è avvenuto alle 17.10 di questo pomeriggio, all’altezza del bivio per Fontazzi, in provincia di Siena.

Uno dei mezzi si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono intervenuti iVigili del fuoco di Siena di Grosseto. Le persone ferite sono state prese in carico dagli operatori del 118. I Vigili hanno messo in sicurezza i mezzi e il traffico per Grosseto è stato dirottato per Monticiano. Sul posto anche i Carabinieri.