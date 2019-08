Flamengo, che danza: trionfo nel Mundialito Pro

FLAMENGO FUTSAL: Bartalini, Niccolaini (2), Di Sauro (1), Barelli (2), Bender (2), Montagnani (4), Briaschi (2), Margiacchi (2).

BARBAGIANNI CASINO’ CAFE’: Chigiotti, Vagaggini, Hasnaoui, Righi (1), Carmellini, Marzocchi, Tino (4).

ARBITRO: Daniele Paolini.

GROSSETO – Un grande Flamengo Futsal si laurea campione del Mundialito Professionisti di Grosseto edizione 2019: i rossoneri domano il Barbagianni Casinò Cafè con il punteggio di 15 a 5, capitalizzando una partenza a razzo che ha scavato subito un divario importante tra le due contendenti.

I rossoneri, infatti, spinti dalle folate di Montagnani (capocannoniere del torneo con 23 gol) e Niccolaini imprimono da subito un ritmo forsennato alla gara, con i primi cinque minuti che vedono cinque marcature carioca. Il Flamengo crea e sfrutta sempre in modo importante le superiorità numeriche, con il Barbagianni che non riesce a controbattere se non con qualche azione del volenteroso Tino, che, soprattutto nella ripresa, riesce a mettersi in evidenza.

Niccolaini e compagni suonano però uno spartito di altissimo livello, in cui tutti i giocatori di movimento vanno in gol e con il successo finale che non è mai messo in discussione: ciò non toglie i meriti di Chigiotti e compagni, autori di un girone quasi perfetto e finalisti con pieno merito. Per il Barbagianni arriva anche la Coppa per la miglior disciplina, mentre il Flamengo, oltre alla vittoria e al titolo di capocannoniere di Montagnani, si aggiudica anche la miglior difesa.