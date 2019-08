Barca imbarca acqua e affonda. Sul posto la Capitaneria di porto

SANTA LIBERATA – Una barca è affondata nel canale di Santa Liberata, nel comune di Orbetello, circa un’ora fa. Le persone a bordo avevano preso l’imbarcazione a noleggio e, in fase di rientro nel canale, il mezzo ha iniziato a imbarcare acqua tanto da non rendere possibile l’arrivo all’ormeggio.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, non risultano persone ferite ed è in corso il tentativo di recupero della barca rimasta a pelo d’acqua. Sul posto la capitaneria di porto.