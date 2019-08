AtWork cerca-trova lavoro: pizzaioli, oss, programmatori informatici, giardinieri, chef…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 100 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: sviluppatore software (1), analista programmatore (1), consulente commerciale (1), programmatore informatico (1), tecnico di programmazione macchine a controllo numerico (1), perito elettrotecnico (1), chef (1), professioni sanitarie infermieristiche (2), infermiere (1), agente di assicurazione (1), assicuratore (1), agente di commercio (1), segretaria (1), addetto a mansioni semplici di segreteria (1), receptionist (2), addetto alla contabilità (1), commesso di negozio (1), commesso di vendita (1), addetto alla vendita (1), venditore a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (7), cuoco di ristorante (2), cuoco pizzaiolo (1), cuoco di albergo (1), aiuto cameriere ai piani (2), commis ai piani (3), maitre d’hotel (1), cameriere di ristorante (2), cameriere di sala (6), barista e professioni assimilate (1), banconiere di bar (1), hostess congressuale (1), operatore sociosanitario (1), estetista (1), addetto all’assistente alla persona (1), badante (5), addetto ai servizi di vigilanza privati (3), addetto ai servizi per bagnanti (1), muratore in pietrame (1), muratore in mattoni (1), carpentiere edile (1), elettricista per impianti esterni e interni nelle costruzioni (1), operaio addetto ai servizi di pulizia e igiene (1), addetto alla disinfestazione (1), meccanico riparatore (3), elettromeccanico (1), elettricista manutentore di impianti (1), vendemmiatore (1), giardiniere (1), operaio agricolo qualificato raccolti misti (1), casaro (1), cucitore (borsettaio, valigiaio e simili) (1), autista di autobus (1), autotrasportatore merce (2), conducente di autocarri (1), conduttore di macchinari per il movimento terra (1), facchino (1), addetto alla pulizia delle camere (1), lavapiatti (4), addetto alle pulizie di interni (4), donna di pulizia (1), donna tuttofare (1), bracciante agricolo (1). Info e approfondimenti a questo LINK

• Toscana Energia ha indetto una selezione per l’assunzione di 5 Operai distribuzione / Lavori di rete da inserire presso l’Unità distribuzione. La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. L’azienda attingerà alla graduatoria nei diciotto mesi successivi alla conclusione della procedura selettiva per la copertura di ulteriori posizioni lavorative necessarie come Operaio Distribuzione / Lavori di Rete. La domanda (scaricabile sul sito aziendale www.toscanaenergia.eu alla sezione lavora con noi) e i documenti allegati dovranno essere presentati entro il 2 settembre 2019 – ore 18. L’inserimento delle informazioni necessarie per candidarsi alla selezione e il caricamento della domanda di ammissione e dei documenti richiesti dovranno avvenire esclusivamente attraverso il sito www.cba-consulting.it. Per essere ammessi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso (disponibile sul sito) tra cui aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 29 anni e sei mesi di età.

• Il ristorante La Vecchia Oliviera a Campagnatico sta allargando il suo staff e ricerca un pizzaiolo con esperienza. Serietà e puntualità mensile garantita. I gestori prendono in considerazione solo candidature provenienti dalla provincia di Grosseto. Per informazioni 0564 996462 o inviare il proprio curriculum a: info@lavecchiaoliviera.it.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Ristorante a Talamone ricerca un capo partita agli antipasti con esperienza – alloggio (cod 11092)

Hotel a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza nel settore (cod 11112)

Gelateria a Castiglione della Pescaia ricerca una banconiera anche prima esperienza dalle 21 a chiusura fino a settembre (cod 11113)

Albergo a Follonica ricerca una barista con esperienza nel settore – no alloggio (cod 11123)

Bar a Marina di Grosseto ricerca una barista/caffetteria per la mattina (orario 6.30-12) e una aiuto cuoca al laboratorio piatti freddi minima esperienza dalle 17 a chiusura (cod 11124 e 11125)

Ristorante a Monte Argentario ricerca un cameriere di sala fino a settembre con weekeend di ottobre – no alloggio (cod 11127)

Campeggio alle Rocchette ricerca per stagione lunga un cameriere/barista – alloggio (cod 11148)

Albergo a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con minima esperienza, due camerieri di sala con esperienza e tre cameriere ai piani con esperienza (cod 11149, 11144 e 11150)

Residence a Principina a Mare ricerca urgentemente una cameriera ai piani per due volte a settimana (cod 10853)

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca un cameriere di sala orario spezzato fino a settembre con possibilità di proroga – pat b automunito – no alloggio (cod11166)

Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un cameriere di sala con minima esperienza – pat b automunito (cod 11180)

Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca anche senza esperienza un aiuto bagnino – orario di giorno – pat b automunito (cod 11181)

Pubblico esercizio a Punta Ala ricerca un tuttofare di cucina/lavapiatti orario di giorno dalle 7.30 alle 16.00 e un baby sitter con esperienza nel settore (cod 11171 e 11172)

Albergo a Capalbio ricerca un lavapiatti almeno con minima esperienza con alloggio (cod 11186)

Albergo a Monte Argentario ricerca urgentemente un commis di sala max 29 anni con minima esperienza – pat b automunito – alloggio (cod 11189)

Albergo a Follonica ricerca un cuoco con esperienza nel settore con alloggio (cod 11200) e un commis di cucina max 29 anni minima esperienza con alloggio (cod 11201)

Albergo a Monte Argentario ricerca un facchino ai piani anche prima esperienza fino a metà settembre – inglese scolastico – orario spezzato – pab automunito – no alloggio (cod 11202)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici bassa tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto

Progettisti Elettrici e Meccanici junior da inserire in un percorso di crescita presso azienda settore elettrico industriale. Luogo di lavoro: Follonica.

IDRAULICI per azienda settore metalmeccanico. Si richiede competenza nell’ambito di Impianti idraulici industriali e Centrali Termiche, climatizzatori civili ed industriali. Luogo di Lavoro: Grosseto.

GASTRONOMO/A. per prestigiosa catena GDO selezioniamo addetti/e al banco gastronomia. Si richiede competenza ed abilità nella gestione e utilizzo di strumenti quali coltelli ed affettatrice e buona conoscenza dei prodotti da banco gastronomia. Orario part time con turno spezzato dal lunedì alla domenica con giorno di riposo a turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e Argentario.

MACELLAIO/A. Si richiede precedente esperienza nel settore della macelleria ed autonomia nella mansione. Orario Full time. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CASSIERI/E E RIFORNIMENTO SCAFFALI. Per azienda settore GDO selezioniamo Addetti/e Cassa e rifornimento scaffali. Si richiede precedente esperienza nell’utilizzo della cassa touch screen e utilizzo del POS. Completano il profilo precisione, dinamismo, flessibilità agli orari di lavoro part time su turnazione. Luogo di lavoro: Grosseto e zona Argentario e Castiglione della Pescaia.

ADDETTI/E PESCHERIA E REPARTO ORTOFRUTTA. Per azienda settore GDO selezioniamo personale per i reparti indicati e con esperienza minima nel settore. Zona di lavoro: Grosseto e zona Argentario.

CAMERIERE/A AI PIANI. Per prestigiosa struttura alberghiera selezioniamo personale per pulizie ai piani. Si richiede breve esperienza nelle pulizie di agriturismo, bungalow, uffici in genere. Si richiede conoscenza dei prodotti di pulizia e precisione. Orario di lavoro Part time mattutino e pomeridiano. Luogo di lavoro: Manciano.

INGEGNERE MECCANICO. Per importante azienda settore chimico selezioniamo un ingegnere meccanico da inserire nel reparto della manutenzione pianificata per gestione dei contatti con le squadre di lavoro e con le aziende appaltatrici; si richiede conoscenza del disegno meccanico, Autocad, Solidworks e programmi specifici per disegno in 2D e 3D. Ottima conoscenza della lingua Inglese. Si richiede disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Follonica.

INGEGNERE INFORMATICO per azienda cliente. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica e pregressa esperienza anche di tirocinio nella programmazione e nella gestione di reti informatiche aziendali. Luogo di lavoro. Provincia di Grosseto e zona Amiata.

COMMIS DI SALA E AIUTO CUCINA per prestigiosa struttura alberghiera. I/le candidati/e ideali hanno il diploma di alberghiero e/o equipollenti. Hanno precedentemente svolto mansioni di accoglienza clienti, preparazione tavoli, mise en place, e riordino sala. Luogo di lavoro: Grosseto.

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di Lavoro Grosseto.

ADDETTO MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA presso residence turistico. Si richiede disponibilità al turno diurno e notturno. Full time. La risorsa avrà il compito di verificare e controllare il corretto andamento dello stabile in termini di pulizia, manutenzione generale. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634.

RESPONSABILE AREA VENDITE ESTERO E ITALIA. Principali attività: gestire e sviluppare la rete distributiva, individuare le opportunità di business nel mercato affidatogli, perseguire gli obiettivi di vendita concordati con la direzione, consolidare la presenza nei mercati già esistenti ed di identificare nuove aree da sviluppare, conoscere il

mercato di riferimento in maniera capillare attraverso uno studio metodico e frequenti trasferte sul territorio. Si richiede conoscenza fluente della lingua inglese, laurea in discipline economiche o di marketing, intraprendenza, dinamismo, orientamento alle vendite, disponibilità a viaggiare almeno il 30% del tempo, capacità di lavorare in team, ottima conoscenza degli strumenti informatici. Si propone contratto a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Amiata.

ADDETTO ALLA QUALITA’. Principali attività: monitoraggio e controlli qualitativi di prodotti; svolgimento audit per assicurare la qualità interna; formazione interna del personale; stesura documentazione ISO 9001 e standard BRC, IFS; gestione dei reclami, resi e delle non conformità; monitoraggio fornitori e controllo delle merci in ingresso; redazione modulistica inerente la qualità e la sicurezza agroalimentare. Si richiede una pur minima esperienza nel ruolo anche solo a livello formativo. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro

tempo pieno. Luogo di lavoro Grosseto.

INFERMIERE PROFESSIONALE CON ISCRIZIONE IPASVI. Contratto a tempo determinato per motivo sostitutivo. Luogo di lavoro Roccastrada (Gr) e Follonica (Gr). CCNL di categoria.

AUTISTA PATENTE C + CQC per svolgere la mansione di magazziniere addetto alla movimentazione manuale della merce ed in modo saltuario di addetto alle consegne. Orario di lavoro regolare di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con un’ora di pausa pranzo con una rara possibilità di effettuare ore di straordinario. L’organizzazione del lavoro permette al lavoratore di avere due mesi di ferie pagate nell’anno solare. Retribuzione netta di circa 1.100 euro + eventuali assegni familiari e bonus Renzi. Luogo di lavoro zona di Arcidosso (Gr). Primo contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

TECNICO DI RETE. Il candidato deve avere preferibilmente: conoscenze base di reti e wi-fi, conoscenza dei principiali client (PC, Mac, smartphone), conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico, buon inglese scritto e parlato, patente B, attitudine al lavoro in team, predisposizione al contatto con i clienti, avere la predisposizione per il lavoro in quota, disponibile ad effettuare il servizio di reperibilità su turni di domenica e festivi, passione, voglia di apprendere e di impegnarsi. Si offre: luogo di lavoro Grosseto, orario di lavoro full time,

contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato, CCNL telecomunicazioni 2° livello.

OPERAIO/MAGAZZINIERE. La figura si occuperà della movimentazione della merce a mano e con muletto all’interno del magazzino ed all’occorrenza dell’attività di carico/scarico con mezzo patente B. Richiesta un minimo di esperienza nel ruolo, gradita la patente del muletto. Contratto a tempo determinato per picco di lavoro di circa 1 mese. Luogo di lavoro nelle immediate vicinanze di Grosseto. Orario full time lun-ven, all’occorrenza richiesta disponibilità anche il sabato. Inquadramento 5° livello CCNL Commercio.

ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA MACELLERIA. Richiesta esperienza nel ruolo, disponibilità a lavoro su turni anche il fine settimana. Contratto stagionale, orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

DUE IDRAULICI. Richiesta esperienza nel ruolo o nel settore industriale o in quello civile. Si valuta anche un candidato giovane che non abbia esperienza nel ruolo se fortemente motivato a fare un lavoro manuale e particolarmente portato ad imparare velocemente il mestiere. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Orario regolare nessuna possibilità di fare straordinari. Retribuzione netta mensile di 1.300 euro. Contratto di lavoro di 5 mesi. Luogo di lavoro o Monte Argentario o Castel del Piano.

ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DELLA PASTA FRESCA ISCRITTA ALLA LEGGE 68/1999 per preparare, lavorare e stendere la pasta fresca a mano. Richiesta la capacità a fare questa lavorazione in modo autonomo e veloce derivata da una pregressa esperienza come addetto di reparto di produzione e vendita pasta fresca presso laboratori artigianali e/o industriali e dall’abilità nella preparazione dei ripieni e destrezza nel lavoro a mattarello. Luogo di Lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno dal lunedì al sabato. Domenica sempre di riposo. Primo contratto di prova a tempo determinato.

ADDETTO MARKETING e COMUNICAZIONE. La risorsa, dopo un periodo iniziale di formazione avrà il compito di supportare il Responsabile Marketing con particolare focus alla comunicazione esterna e interna. Si richiede Laurea in Scienze della Comunicazione, conoscenze in materia di digital marketing e marketing on-line, dimestichezza con le piattaforme social, capacità di scrittura e di argomentazione, conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo empatia, entusiasmo, creatività, iniziativa, lavoro di team. L’inquadramento sarà commisurato alla reale esperienza del

candidato. Luogo di lavoro vicinanze di Grosseto.

RESPONSABILE ACQUISTI. La risorsa, riportando direttamente alla direzione amministrativa avrà il compito di gestire il processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare avrà il compito di definire le caratteristiche dei prodotti da acquistare e negoziare il budget di approvvigionamento, ricercare e selezionare nuovi fornitori e gestire il portafoglio degli storici, condurre le trattative di acquisto, pianificare gli acquisti dal punto di vista operativo, monitorare la relazione con i fornitori. Si richiede: buona conoscenza delle tecniche di negoziazione; conoscenza di pianificazione della produzione industriale e delle regole di

approvvigionamento; competenze di logistica, trasporti e gestione containers; capacità di intrattenere relazioni positive con fornitori nazionali ed esteri; inglese fluente; ottima conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte.

L’azienda offre un’assunzione a tempo indeterminato ed un inquadramento commisurato all’effettiva esperienza. Luogo di lavoro vicinanze di Grosseto.

TECNICO ANTENNISTA. La risorsa ricercata si occuperà dell’installazione, cablaggio, ricerca guasti e manutenzione di apparecchiature wireless e di antenne. Dovrà, inoltre, operare in autonomia presso i clienti occupandosi di installazione e manutenzione di impianti elettrici, creazioni di postazioni di reti informatiche ed elettriche. Il candidato ideale ha già avuto esperienza in analoga mansione, è in grado di lavorare in quota, è disponibile ad effettuare il servizio di reperibilità su turni la domenica e nei giorni festivi. Completano il profilo il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico, ottima

manualità, buona padronanza del PC e predisposizione ai rapporti con i clienti. Qualora il candidato non avesse maturato specifica esperienza nel ruolo ricercato si richiede una formazione in ambito elettrico e forte motivazione alla mansione. Sede di lavoro: Grosseto e provincia. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive

di stabilizzazione.

CUOCO. La risorsa ricercata cucinerà all’interno del ristorante situato a Grosseto. Richiesta esperienza nel ruolo e disponibilità a svolgere il turno del pranzo e della cena anche nei fine settimana. Orario di lavoro: tempo pieno. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione.