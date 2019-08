Tetto di una casa si avvalla: Vigili del fuoco sul posto

ORBETELLO – Un avvallamento che preoccupa. I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Orbetello Scalo, in via Zugiani, per verificare la stabilità del tetto di una casa che ha subito un improvviso avvallamento.

I Vigili del fuoco di Grosseto stanno invece intervenendo a Marina di Grosseto, in via del Giglio, per un albero che si è piegato sul tetto di un’abitazione.