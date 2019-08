PIAN D’ALMA – C’è anche una donna incinta tra le persone rimaste ferite nell’incidente che ha visto coinvolte due auto nella zona di Pian d’Alma sulla strada delle Collacchie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato gli operatori del 118 ad estrarre da uno degli abitacoli la donna in stato interessante. In totale in feriti sono due.

Dopo lo scontro una delle vetture è finita fuori strada adagiandosi su un lato a fianco della carreggiata.

I feriti sono stati entrambi trasferiti all’ospedale Misericordia di Grosseto.