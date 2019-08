Oltre 6 mila pezzi sequestrati in due giorni: anche giocattoli

FOLLONICA – Giocattoli, materiale elettronico, abbigliamento. Sono oltre seimila i pezzi sequestrati in spiaggia a Follonica, dalla Guardia di Finanza, nel fine settimana del 3 e 4 agosto. 6.020 per la precisione, tutti venduti abusivamente.

I finanzieri hanno effettuato una serie di controlli. Tra questi sette italiani e tre stranieri. Al termine delle operazioni sono state segnalate due persone per la legge sul commercio nelle aree pubbliche.

«Gli interventi delle Fiamme gialle grossetane – affermano dal comando provinciale – si inquadrano nella più ampia azione di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, fenomeni criminali che, come noto, rappresentano una vera e propria piaga per l’economia legale e le imprese italiane. Tali fenomeni, infatti, alimentano forme di sfruttamento di soggetti deboli, evadendo ogni obbligo fiscale e spesso nascondono legami con il crimine organizzato. I controlli proseguiranno per l’intera stagione».