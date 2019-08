Offerte Luce e Gas per i Comuni della Maremma agosto 2019

Luce e Gas nei Comuni della Maremma: le migliori offerte di agosto 2019

Tra meno di un anno (luglio 2020), chiuderà il mercato tutelato di luce e gas. Una svolta epocale per le tante famiglie che ancora non hanno effettuato il passaggio al mercato libero. Per fare chiarezza su un’argomentazione cara ai truffatori del settore, la mancata scelta del nuovo fornitore entro l’ultima data utile non comporterà alcuna penale o penalizzazione. Gli utenti verranno spostati automaticamente sul mercato libero con modalità ancora da definire. Tuttavia, come consiglia l’Autorità per l’energia e il gas (Arera), conviene prendere dimestichezza fin da ora su quelle che sono le offerte luce e gas del mercato libero e coglierne già oggi i vantaggi in termini di risparmio.

Agosto è il mese ideale per farlo per diversi motivi. Liberi da molte delle preoccupazioni della quotidianità o dai ritmi serrati del resto dell’anno, ad agosto ci si può dedicare alle cose importanti per il bilancio della famiglia ed è più facile confrontarsi sulle decisioni da prendere. Inoltre, è possibile approfittare delle tariffe favorevoli (soprattutto per il gas) e delle promozioni offerte dai principali fornitori.

Come trovare le migliori offerte luce e gas di agosto da attivare nei Comuni della Maremma? Per quanto riguarda le tariffe luce, le proposte dei fornitori in termini di prezzo per kWh valgono per tutto il territorio nazionale. Per il metano a uso domestico, invece, il costo per metro cubo dipende dalla zona di residenza. Tuttavia, grazie ai comparatori online di tariffe (come, ad esempio, quello che è possibile raggiungere seguendo questo link: https://www.comparasemplice.it/energia-luce-gas) è possibile ottenere un confronto immediato delle tariffe proposte sul mercato libero. Anche l’Arera propone il proprio comparatore di tariffe luce e gas: si tratta de IlPortaleOfferte.it: esattamente come i comparatori privati, presenta le offerte dei fornitori senza costi aggiuntivi per il servizio, tuttavia non offre la possibilità di una consulenza telefonica o via chat per la scelta della tariffa più idonea.

Per trovare la migliore offerta luce di agosto attivabile oggi, abbiamo ipotizzato un’utenza da residenti nel Comune di Grosseto, con prezzo fisso, contatore da 3 kWh e una tariffa monoraria. Per il consumo annuo, ci siamo attenuti all’assorbimento della famiglia media (2.700 kWh). Le prime tre offerte a comparire nella classifica di convenienza sono: Fidelity Luce Green di Invent, con una bolletta media mensile di € 35,93; Enne New Energy Flat di Enne Energia (valida fino al 09/08), che propone una bolletta media mensile di € 41,63; Illumia Web propone una bolletta da € 42,74. In tutti e tre i casi, stiamo parlando del valore della bolletta escluso il canone Rai.

Passiamo ora all’a classifica delle offerte gas. Per trovare le migliori attivabili a Grosseto, abbiamo inserito il cap 58100 e abbiamo filtrato per le offerte a prezzo fisso per la casa. Si è supposto che il nostro utente tipo fosse una famiglia di 3 componenti, in un’abitazione da 80-95 metri quadri (consumo annuo stimato: 1.795 Smc). La Top 3 delle offerte più convenienti vede sul podio: Fidelity Gas di Invent (bolletta media mensile: € 109,00); EcoSemplice Casa di Iberdrola (€ 109,30); Enne New Gas Flat di Enne Energia (€ 110,66). Trattandosi della bolletta media, i prezzi sopra elencati non vanno confrontati con la fattura del periodo estivo che, senza dubbio, sarà più leggera per l’assenza del riscaldamento domestico, ma andrà utilizzata come metro di paragone per tutta la spesa annua, diviso dodici.

Enel ed Eni, i principali fornitori a livello nazionale, propongono per il mese delle interessanti offerte luce e gas lampo, da cogliere al volo, e per le quali rimandiamo ai rispettivi siti web.