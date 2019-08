Nuove illuminazioni per la Pieve di Lamula: adesso è visibile anche di notte

ARCIDOSSO – L’amministrazione comunale di Arcidosso illumina la facciata della Pieve di Lamula con un suggestivo gioco di luce che rende visibile anche in notturna, la bella pieve romanica immersa fra i castagni, che si apre su uno spazio a cui si accede da un vialetto anch’esso illuminato da lampioni, che furono sistemati lungo la strada che collega la Pieve alla provinciale, un anno e mezzo fa, sempre con l’intento di valorizzare un luogo meta di fedeli, pellegrini e turisti.

“A breve – spiega il sindaco Jacopo Marini – sarà illuminata anche l’abside in modo tale da rendere visibile tutto il complesso architettonico anche di notte. Una nuova illuminazione ha interessato anche la piazzetta delle Fonti del Poggiolo, nel centro di Arcidosso, dove è stato istallato un nuovo lampione artistico e via del Colombaio che collega via Risorgimento agli spazi in cui si apre l’asilo nido. Per via del Colombaio è in arrivo a breve anche un impianto di videosorveglianza”.

“Proseguono insomma, come da programma annunciato dall’amministrazione comunale, i lavori pubblici nel capoluogo e nelle frazioni, dove a breve saranno istallati anche alcuni defibrillatori, un’operazione su cui l’Amministrazione comunale si è particolarmente impegnata per la sicurezza dei cittadini: I defibrillatori – chiude il sindaco – saranno sistemati sia nel capoluogo che nelle frazioni del nostro comune, perché vogliamo coprire con questi strumenti salvavita quanto più possibile, le nostre realtà comunali”.