La Piazza domina il 22esimo Palio femminile di Castiglione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Piazza ha dominato la 22esima edizione del palio delle donne a Castiglione. Ieri pomeriggio al calasole, dopo il rinvio della domenica precedente per le avverse condizioni meteo, il mare questa volta era in condizioni perfette e la gara ha regalato emozioni, anche se l’equipaggio biancoverde, dopo la virata, ha messo la testa avanti per non voltarsi più.

Il Castello, in corsia 5, lato mare, faceva l’andatura nei primi 600 metri, inseguito dalla Piazza nella prima corsia, dal Ponte, (acqua 2, Portaccia, nella 3 e dalla Marina, partita nella 4a corsia). Già alla virata però la gara si delineava. La Piazza iniziava la manovra per prima, mettendo luce sulle inseguitrici. Il Ponte rimaneva in scia, mentre diventava un testa a testa fra il Castello e la Portaccia, con le giovanissime della Marina che perdevano lentamente terreno. Già alla boa di disimpegno all’ingresso in porto, le rematrici della Piazza avevano un bel vantaggio, con il Ponte che a sua volta aveva distanziato Castello e Portaccia. Per la Piazza gli ultimi 300 metri diventavano così una passerella, mentre il Ponte difendeva senza problemi il secondo posto. Per il terzo invece la Portaccia recuperava proprio sotto lo striscione del traguardo, con il Castello quarto e la Marina quinta.

Questo l’equipaggio vincete: Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino: timoniere Ilaria Mori, 1°r Antonia Ori, 2°r Sara Salvadori, 3°r Elisa Loffredo, 4°r Costanza Todini, caporione e allenatore Tommaso Veri, madrina Giulia Bartalucci. Nell’albo d’oro la Piazza e la Portaccia hanno ora 7 trionfi, la Marina 4, il Castello 3 e il Ponte Giorgini 1.