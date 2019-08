Dall’Elba a Follonica con il kite: venerdì tutti a seguire la sfida nel mare del Golfo

FOLLONICA – Una traversata via mare dall’isola d’Elba fino a Follonica con il kitesurf è la sfida di un gruppo di appassionati in programma per il 9 agosto. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Follonica, con il supporto logistico della Lega Navale, dei circoli nautici di Follonica e Scarlino, con la collaborazione della Capitaneria di Porto e il patrocinio del Comune di Follonica, vede protagonisti 16 appassionati di tutta la Toscana che tenteranno di attraversare il golfo con i loro kitesurf.

Il punto di partenza sarà direttamente in mare, tra l’isola d’Elba e Cerboli, nel primo pomeriggio di venerdì 9 agosto, appena si alzano i venti termici che serviranno per la traversata con i kite mentre l’arrivo a Follonica è previsto intorno alle ore 17, nella spiaggia davanti al bar Pagni, dove sarà allestita anche una festa di benvenuto per i temerari del mare.

«La motivazione che ci ha spinto a provarci – spiegano Alessandro Gandi e Simone Fedeli, due dei partecipanti – è un po’ come quando da bambini vedevamo l’Elba da lontano e sognavamo di raggiungerla. Per farlo il surf è proprio uno strumento eccezionale e divertente, è senza motore e lo sport più bello che si possa fare in mare. Non sarà una gara – sottolineano – ma semplicemente una traversata tra appassionati. Sarà la prima volta per tutti, ma se tutto va bene, ci piacerebbe farlo diventare un appuntamento estivo fisso, magari in collaborazione anche con gli altri comuni del golfo».

«Credo che questo evento sarà un grande motore di visibilità per la nostra città – aggiunge il sindaco Andrea Benini – , perché celebra in qualche modo non solo Follonica ma tutto l’ambito del golfo».