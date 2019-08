“Certe sere d’estate”: settimana di eventi a Civitella Paganico tra cinema e musica

CIVITELLA PAGANICO – La rassegna “Certe sere d’estate” organizzata da comune di Civitella Paganico entra nel vivo con una settimana ricca di eventi gratuiti.

Si parte mercoledì 7 agosto, a Civitella Marittima, con lo spettacolo musicale-teatrale “MioMondo”, prodotto da Rockland con la direzione artistica di Paolo Mari (chitarrista) e la regia di Anna Fatima del Vacchio. La serata avrà inizio alle 21 in piazza 1 Maggio. MioMondo è un musiracconto suonato, cantato, ballato e recitato, che vede la collaborazione di artisti professionisti e non professionisti e il coinvolgimento e il dialogo interculturale fra persone di diversa età, provenienza, cultura, esperienza e storia personale: bambini, giovani, adulti, stranieri e italiani, uniti in un’impresa creativa comune. Scopo del progetto è promuovere le arti e l’intercultura quali importanti risorse educative e strumenti di dialogo e inclusione, contribuendo al benessere collettivo. Lo spettacolo è patrocinato da Mibact, Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto e Regione Toscana.

La settimana prosegue con il cinema all’aperto organizzato quest’anno in collaborazione con l’associazione culturale Kansassiti. Il 9 agosto a Pari, in piazza Castelfidardo, sarà proiettato il film “The Place” di Paolo Genovese (ore 21).

Il 10 a Monte Antico, in piazza Arezzo, ci sarà la “Special notte di San Lorenzo” con il seguente programma: alle 21.15 proiezione del docu-film “Illuminate” su Margherita Hack; alle 22.20 osservazione dei corpi celesti con il telescopio e la spiegazione di Enrico Manfucci; alle 23 proiezione di “Deproducers: Musica per conferenze spaziali”.

La settimana si conclude domenica 11 a Paganico, in piazza del Leccio, con la proiezione del film “Made in Italy” di Luciano Ligabue (ore 21).

Per info: Ufficio turistico al numero 328/5610254 o tramite la mail turismo@civitellapaganico.info, oppure sulla pagina FB Comune di Civitella Paganico.