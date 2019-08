Annullato il concerto di Cristiano De Andrè: ecco come chiedere il rimborso del biglietto

FOLLONICA – È stato annullato il concerto di Cristiano De Andrè previsto per stasera, 5 agosto, nell’ambito del Follonica summer festival. Ad annunciarlo gli organizzatori del festival che precisano «per ragioni del tutto indipendenti dall’Organizzazione il concerto non si terrà».

Ecco come chiedere il rimborso dei biglietti: per gli acquisti avvenuti online tramite la piattaforma TicketOne la procedura è quella standard (riceverete una comunicazione direttamente da TicketOne). Per gli acquisti avvenuti tramite i punti vendita autorizzati TicketOne i rimborsi verranno erogati direttamente dal punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Per gli acquisti avvenuti tramite i punti vendita autorizzati della città di Follonica (Tabaccheria Becagli, Bar Puntone, Rifrullo e biglietteria Parco Centrale) i rimborsi verranno effettuati presso la biglietteria del Parco Centrale a partire da oggi alle ore 18.