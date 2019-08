51mila euro per riasfaltare le strade della città: al via i lavori in via Senese

GROSSETO – Prosegue il piano degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade cittadine. Dopo viale Sonnino, sono infatti partiti oggi i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di via Senese, snodo strategico per il traffico del capoluogo.

I lavori interesseranno, nello specifico, il tratto che va da piazza Volturno all’incrocio con via Lago di Varano in entrambe le corsie di marcia e la loro conclusione è prevista entro la fine di questa settimana.

Il Comune ha stanziato quasi 51mila euro per questi lavori che prevedono la fresatura e la riasfaltatura. Il progetto è stato predisposto dal personale tecnico dell’ufficio Manutenzione dell’Ente.

“Si compie un ulteriore passo verso la riqualificazione del sistema stradale cittadino – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Megale -; con un nuovo intervento mirato a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. Lavori che proseguono anche durante il periodo estivo vista l’importanza dell’opera di sistemazione delle strade e piazze della città e delle frazioni, una priorità per questa amministrazione comunale fin dal suo insediamento” .