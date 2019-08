Pulcino di civetta cade dal nido: salvato e portato al centro recupero rapaci

ORBETELLO – È stato raccolto e portato al Centro recupero animali selvatici di Grosseto. Un pulcino di civetta, un’Athene Noctua, rapace notturno diffuso in Maremma, è stato salvato due giorni fa in un campeggio.

«L’animale era a terra – raccontano dall’Orbetello Camping Village – dopo la segnalazione di alcuni clienti che hanno notato l’animale a terra, in difficoltà, ed incapace di volare (forse per una lesione ad un’ala ma sono in corso verifiche), il direttore della struttura Valerio Scarinci e Letizia Ferrarese (esperta in soccorso animali feriti) hanno tenuto d’occhio l’animale per alcune ore, lasciandolo naturalmente libero ed aspettando l’arrivo della madre, che però purtroppo non è mai avvenuto. Solo a quel punto, oramai a pomeriggio inoltrato hanno prelevato l’animale con tutte le cure del caso e l’hanno assicurato alle mani professionali del Centro recupero animali selvatici di Grosseto».