Grosseto di rigore a Montevarchi: la firma è di Cretella

GROSSETO – Il Grosseto batte il Montevarchi per 1-0 nella terza amichevole estiva. Ci pensa Cretella, con un rigore al 14’ della ripresa, a regalare la vittoria ai maremmani. Un’amichevole importante soprattutto per provare nuove soluzioni e vedere finalmente in campo bomber Moscati, ma anche per far girare le pedine dello scacchiere biancorosso e dar modo ai ragazzi di mettere minutaggio nelle gambe.

A partire titolare tra i pali questa volta è Nunziatini, con Gorelli e Ravanelli coppia centrale, Polidori a destra e Sabatini a sinistra. Davanti alla difesa torna Fratini, con Consonni e Cretella mezze ali. Boccardi si riprende il posto da trequartista, a supporto di Moscati e Villani prime punte.

Primo tempo a reti inviolate, mentre nella ripresa dopo 8’ mister Magrini comincia i cambi di rito. Entrano Ciolli per Ravanelli, Viligiardi per Fratini, Galligani per Villani e Milani per Consonni. Qualche minuto più tardi, al 14’, arriva anche il vantaggio del Grosseto firmato da Cretella dagli undici metri. Cinque minuti dopo continuano i cambi, con Giani per Moscati e Frosinini per Boccardi, mentre alla mezz’ora il mister manda in campo anche Pizzuto e Castellazzi per Polidori e Cretella. A dieci minuti dalla fine dentro anche Loffredo per Sabatini e Barosi, tra i pali, per Nunziatini. Il risultato non cambia e il Grosseto torna a casa con una vittoria buona, oltre per fare morale, soprattutto per aver dato modo al mister di vedere le tante alternative che ha per ogni ruolo.