Selezioni Miss Italia a Punta Ala: ecco tutte le vincitrici

PUNTA ALA – Emily Bolognesi di Pisa e’ miss Baia Verde 2019. Altro podio per la giovane concorrente pisana che prevale sul gruppo delle 20 concorrenti in gara provenienti da tutta la Toscana. La manifestazione, che si è tenuta ieri al Baia Verde di Punta Ala (Castiglione della Pescaia) anche in questa edizione ha riscontrato notevole successo.

La giuria della serata, che era presieduta da Giuliano Marchetti e come segretario da Luciano Cardinali, al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata – Miss Miluna Baia Verde 2019 – Emily Bolognesi – di Pisa – 17 anni – studentessa – H- 1,69 – capelli biondi – occhi azzurri – del segno della Vergine

2^ Classificata – Miss Rocchetta Bellezza – Chiara Gorgeri – di Santa Croce sull’Arno (PI) – 19 anni – studentessa – H. 1,76 – capelli castani – occhi azzurri – del segno del Leone

3^ Classifcata – Miss Terza Classificata – Alice Guidi – di Montignoso (MS) – 19 anni – studentessa – H. 1,74 – capelli castani – occhi marroni – del segno della Bilancia

4^ Classificata – Miss Be_ Much – Jessica Duecento – di Prato – studentessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi castani – del segno del Toro

5^ Classificata – Miss Quinta Classificata – Giulia Dal Canto – di Ponsacco (PI) – 21 anni – studentessa – H. 1,80 – capelli castani – occhi castani – del segno dei Gemelli

6^ Classificata – Miss Sesta Classificata – Sara Cheli – di Poggio a Caiano (PO) – 18 anni – studentessa – H. 1,70 – capelli biondo-scuro – occhi verdi – del segno del Toro

Miss Miluna Baia Verde 2019 è stata premiata da Emilio Brandolini D’Adda, responsabile marketing e sviluppo del camping Baia Verde, ed ha ricevuto da Vittorio Cocchia della gioielleria Antonio Cocchia di Grosseto il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Durante la serata è intervenuta Silvia Bartolini, avvocato e presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello anti-stalking per tutte le persone che ricevono persecuzioni.

La serata e’ stata condotta da Raffaello Zanieri che ha coinvolto come suo solito durante lo spoglio delle schede il numeroso pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Antonella Farruggia con salone a Puntone di Scarlino.

Il prossimo appuntamento con le fasi del concorso per la Toscana è per domenica 4 agosto alle terme il Tettuccio di Montecatini Terme, dove verrà effettuata la semifinale regionale.