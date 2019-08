Pasta Fresca Gori a bersaglio nel Mundialito Amatori: ora le altre finali

GROSSETO – Va al Pasta Fresca Gori il primo titolo dei Mundialiti di Grosseto, quello Amatori: Gori e compagni si impongono con un tennistico 6 a 2 sul Joga Bonito, autore comunque di un buon torneo, ovviando anche all’inferiorità numerica dei minuti finali. Tanta la qualità a disposizione dei vincitori, a partire dal capocannoniere della manifestazione Francesco Marri, che ha messo lo zampino anche in finale con una doppietta, senza dimenticare Denaro e Tony Corridori (anche per loro una doppietta a testa), capaci di andare a bersaglio nei momenti chiave. Ma un plauso va anche a tutta la difesa, capeggiata dal sempre impeccabile Giuseppe Soro, che ha blindato la porta nel convulso finale in cui il Pasta Fresca Gori è rimasto con soli quattro giocatori. Per il Joga Bonito c’è la consapevolezza di averci provato fino in fondo, nonostante la caratura dell’avversario.

PASTA FRESCA GORI: G. Soro, Gori, Cipriani, Denaro (2), Corridori (2), Marri (2).

JOGA BONITO: Zemboli, Mulinacci, Rossi (1), Frascogna, Bacci, Soua Seyf, Giannini, Rabai, Di Ninno (1). All. Ragnini.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

NOTE: espulsi Denaro e Cipriani.

MUNDIALITO PROFESSIONISTI GROSSETO

Tutto secondo pronostico nel Mundialito Professionisti, la manifestazione più importante dell’estate grossetana: l’ultimo atto sarà tra Flamengo Futsal e Barbagianni Casino’ Cafè, le prime due squadre del gironcino iniziale. Il Flamengo si affida alla classe e al talento di Barelli, Montagnani e Briaschi per piegare 13 a 6 l’Fc Mambo, che si era qualificata dopo il 7 a 2 firmato da Galli con l’Fc Gin Hendrix. Il Barbagianni, invece, con un Hasnaoui in stato di grazia, supera agevolmente (10-0) il Pasta Fresca Gori, con Soro e compagni che però avevano fatto una vera e propria impresa nei quarti superando 5 a 4 l’Ajeje Brazzers.

MUNDIALITO DILETTANTI GROSSETO

E il Barbagianni è protagonista anche nel Mundialito Dilettanti, con il team di Chigiotti atteso da una settimana di fuoco con le due finali nei tornei più rappresentativi. Le doppiette di Hasnaoui e Righi e i centri di Terribile e Carmellini spianano la strada in semifinale nel tennistico 6 a 2 sul Caffè Banda di Ferretti. Ora il Barbagianni è atteso dall’ottimo Angolo Pratiche di Coen che risolve di misura la convulsa partita contro il Tpt Pavimenti: 5 a 4 il risultato finale per i biancorossi che ribaltano il risultato nel finale con il decisivo Burioni, poker per lui alla fine. Nel Tpt bene ancora una volta Trotta, con l’amarezza di aver visto sfumare la finale negli ultimi istanti di gara.

TROFEO ALBERTAZZI MEMORIAL ANGELO TURETTA POLVEROSA

Chiusa la fase a gironi nel torneo di Polverosa, con Real Alicina e Bobbylandia che chiudono al primo posto dei rispettivi raggruppamenti e volano direttamente in semifinale nel Trofeo Albertazzi, dove si aggiungono Alimentari da Ciccio e Fc Galloroco, che si aggiudicano i rispettivi spareggi. I rosso arancio battono 5 a 2 l’Adamantis di Salvini sfruttando la doppietta di Petroselli e i centri dei soliti Mimiri e Maggiolini, mentre l’Fc Galloroco la spunta di misura contro il Teatricando di Fanciulli (Zauli 3): Carrucola e Lelli sono gli uomini decisivi. Nel Memorial Angelo Turetta, l’Fc Eminflex, grazie ai tris di Esposito e Menchetti, vince 9 a 3 lo spareggio contro il Gingillacchero ed entra nel tabellone delle semifinali.

34’ MEMORIAL WALTER GIOVANI/MONICA SEGGIANI MURCI

Definiti gli accoppiamenti dei quarti del 34° Memorial Walter Giovani/Monica Seggiani, con i due raggruppamenti che si sono conclusi in questa settimana. Nel gruppo A Ferrari e Guglielmo Pastorelli blindano il primo posto della Tabaccheria Tania, vincente 10 a 5 sullo Scansano, mentre nel girone B il Semproniano è una vera e propria macchina da gol, con i bianco arancio che volano direttamente in semifinale con il 21 a 6 sul Pereta e il 13 a 2 sul Murci: Oneto, balzato in testa alla classifica cannonieri e Bianchi sono i due trascinatori di una delle candidate al titolo. Ottima la settimana del Bar Lo Stollo, che agguanta la seconda piazza con il 6 a 1 sul Murci e il 7 a 4 sul Pereta, con l’esperienza di Michele Mariotti a dare sostanza alla squadra. Al terzo posto chiude il Murci, mentre il Pereta è quarto.

TORNEO CAMPAGNATICO

Sarà Rollo Rollo-Cassai Gomme la sfida che metterà in palio il titolo del torneo di Campagnatico. Rispettato l’andamento del girone di qualificazione, con i ragazzi di Bernardini che con la coppia Hasnaoui-Marzocchi hanno la meglio 10 a 5 sugli Avengers (Pedone 2), mentre Bambagioni e Luca Parricchi a suon di reti rendono tranquillo l’incontro con le Promesse Latine: 10 a 1 il risultato finale.

TORNEO OVER 35 CAPALBIO

Sarà Edil Tarquini-Tabaccheria Murri la finalissima del torneo over 35 di Capalbio, con le semifinali che hanno ricalcato l’esito del girone di qualificazione. Wongher de Il Veliero prova fino in fondo a ostacolare la Tabaccheria Murri, ma un super Cardarelli trascina Trillocco e compagni all’ultimo atto della competizione, con il risultato finale di 7 a 5, mentre è Pira l’uomo della provvidenza per l’Edil Tarquini: poker per il talentuoso giocatore e 7 a 4 dei suoi contro i Desapasecidos.

TORNEO BIVIO DI RAVI

Si chiude la fase a gironi del torneo di Bivio di Ravi e così sono già definiti gli accoppiamenti della seconda fase del torneo. Nel girone A è il Flamengo Futsal a chiudere al primo posto dopo il 5 a 4 di misura nello scontro diretto contro lo Sweet Drink, determinato dalle doppiette di Di Sauro e Margiacchi, mentre nel gruppo B è la Falegnameria Borrelli a chiudere al primo posto vincendo 8 a 2 la partita decisiva contro la Pizzeria Ballerini: l’accoppiata Lenzi-Pietrych fa la differenza. Il team di Nanni, comunque, si era garantito l’accesso al tabellone “A” con la larga affermazione (10-4) con La Disperata, con Rotelli e Bongini sugli scudi.

CALCIO A 7 FOLLONICA

L’Ajax capitalizza il 2 a 0 dell’andata e, con il gol in trasferta di Manollari, resiste al tentativo di rimonta del Barcellona di Felici e Piluso: termina così 3 a 1 la gara di ritorno e i “lancieri” approdando alla finale di Champions League dove affronteranno il Borussia Dortmund di Fallani.

MAREMMA CUP CALCIO A 8 GROSSETO

La Tabaccheria Tania si scuote sul più bello e, dopo un girone di qualificazione in cui aveva spesso pareggiato, cambia marcia e ottiene i due successi che valgono la finale. Il team di Ottaviani prima regola 3 a 2 i Liverpolli, poi con il medesimo punteggio piega il Vets Futsal, a cui non basta la doppietta di Rossi: sono Pavin e Chiapponi gli uomini della svolta per giungere all’ultimo atto. Nell’altra parte di tabellone, lo show di Hasnaoui vale il 7 a 4 del Batignano sulla Gioielleria History, e ora l’incrocio con il Frates Paganico determinerà l’altra finalista.