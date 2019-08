L’elefante antico della Maremma raccontato su Quark

GROSSETO – Nella puntata di Quark del 7 agosto verrà trasmesso un filmato relativo alla scoperta del sito preistorico di Poggetti Vecchi dove, pochi chilometri a nord di Grosseto, alcuni anni Carlo Cavanna, della Società Naturalistica Speleologica Maremmana, riconobbe il primo resto fossile di elefante antico sotto gli occhi increduli del proprietario Aldo Ceccarelli.

Con incarico della Soprintendenza, il sito venne indagato dallo scrivente per 45 giorni e porto alla luce un considerevole numero di resti di elefanti e di altri mammiferi. Al rinvenimento di industria litica, ovvero di pietre ritoccate dall’uomo preistorico, lo scavo fu proseguito da una funzionaria della Soprintendenza.

Il sito assume grande importanza anche per il rinvenimento di alcuni bastoni in legno di bosso lavorati dall’uomo e conservatisi per quasi 200mila anni.