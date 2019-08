La Asl replica agli infermieri: «Situazione monitorata, in arrivo altri tre professionisti»

GROSSETO – “La direzione infermieristica sta monitorando costantemente i flussi di lavoro derivanti dalla modifica della logistica in pronto soccorso attuata nel periodo estivo per rispondere in modo adeguato all’aumento dei casi”. Non tarda ad arrivare la replica della direzione della Asl al sindacato Nursing Up, che ha denunciato una situazione difficilissima per quanto riguarda gli infermieri.

“Si registrano in particolare picchi di attività in alcuni momenti della giornata – scrive la Asl – per questo motivo già da questo mese, è previsto un adeguamento di organico di tre unità per far fronte al diverso carico di lavoro. E’ previsto anche l’ampliamento del pool dei trasporti interni al fine di mantenere il personale di assistenza all’interno del pronto soccorso, incrementandone di fatto il tempo utile di assistenza”.