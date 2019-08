MONTE ARGENTARIO – Aggiornamento ore 17:01 – Incendio in corso a Torre Argentera, sul Monte Argentario nel grossetano. Una colonna di fumo e fiamme alte sono state segnalate attorno alle 14.15: più cittadini hanno telefonato da Porto Santo Stefano, da dove la torre è ben visibile. La mobilitazione delle squadre per cercare di contenere il rogo è stata velocissima e attorno alle tre del pomeriggio si sono levati in volo anche due elicotteri della flotta regionale: il primo partito da Grosseto ed il secondo, dieci minuti più tardi, da Siena.

Le operazioni sono ancora in corso. A terra sono impegnate, informano dalla sala operativa della Regione, tre squadre ed una quindicina di persone, tra volontari, operai comunali e vigili del fuoco. La direzione è stata affidata al responsabile antincendi dell’Unione dei Comuni delle Colline metallifere. E’ stato richiesto anche l’intervento di un mezzo aereo nazionale ed è già in arrivo, un canadair e un elicottero dell’esercito. La prima stima al momento è di 8 ettari di superficie di macchia mediterranea bruciata.

di 12 Galleria fotografica incendio Campone









Attenzione agli incendi – Il periodo che va dal 1 luglio (anticipato quest’anno al 10 giugno per l’emergenza siccità) fino al 31 agosto è quello a più elevato rischio di incendio. In questi due mesi, vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale. La Regione invita i cittadini alla massima attenzione, ricordando che la maggioranza degli incendi boschivi è causata da mano umana, per comportamenti superficiali o dolosi. In caso di avvistamento di incendio, segnalare tempestivamente ai seguenti numeri: 800425425 – Numero verde Sala operativa antincendi boschivi regionale, 115 – Vigili del Fuoco.

Aggiornamento ore 16:34 – I vigili del fuoco, impegnati nell’incendio di Torre Argentiera, hanno provveduto a verificare il fronte del fuoco che è di circa 700 – 800 metri. In questo momento i pompieri si trovano a protezione delle abitazioni.

Aggiornamento ore 16:22 – È stato richiesto l’intervento del Canadair e di un terzo elicottero. Per precauzione sono state evacuate 5 abitazioni.

News ore 15:29 – Un incendio sta bruciando la zona di Torre Argentera, nel comune di Monte Argentario, in località Campone. Le fiamme si sono sviluppate verso le 14.30.

Sul posto sta intervenendo una squadra dei Vigili del fuoco 12 uomini e tre mezzi, due squadre della Racchetta Argentario e l’elicottero dei Vigili del fuoco. Nel posto si era già sviluppato un incendio lo scorso anno.