Ilaria Piazzi brilla ai campionati italiani: due primati personali e un quarto posto

FOLLONICA – Si sono conclusi i campionati italiani assoluti di atletica leggera a Bressanone. Bilancio positivo per Ilaria Piazzi che torna a casa con due primati personali e un quarto posto nei 1500 metri.

Prima primato personale negli 800 metri in 2’10”48 migliorandosi di ben 2 secondi e piazzandosi 13esima assoluta. Domenica altro primato nei 1500 m in 4’33”12, ma ci sono grandi margini di miglioramento su questa distanza appena acquisterà più fiducia nei suoi mezzi. Ottimi risultati e obiettivi centrati considerando che un piccolo problema a fine aprile aveva messo in dubbio il prosieguo della stagione.

Per la ragazza, allenata dal tecnico Elisa Faucci e cresciuta nell’atletica Follonica, ora portacolori dell’atletica Cascina, ci sono tutte le premesse per un grosso balzo di qualità.