Il camp del Real Madrid sull’Amiata: una festa per tutti i bambini

ARCIDOSSO – Una bella festa sportiva al campo sportivo di Arcidosso.

Si è concluso il clinic Real Madrid: il camp ha richiamato bambini da varie parti d’Italia come Milano, Santa Marinella, Roma, Argentario, Manciano, Chianciano e Grosseto. Grazie ai due allenatori provenienti direttamente dalla Fundacion Real Madrid i bambini hanno potuto confrontarsi con le nuove tecnologie in campo.

“Questa manifestazione si legge in una nota degli organizzatore – è stata fortemente voluta dal consigliere Daniele Bechini, supportato dall’amministrazione comunale e dalla società sportiva Aldobrandesca. Grazie a questa sinergia è stato possibile far sognare i bambini ad occhi aperti. Durante la cerimonia di chiusura del clinic é avvenuta la premiazione di due loro. Il primo è il miglior giocatore che si è distinto in base a dei parametri oggettivi ricavati dalla tecnologia. Giorgio Giorgi, di Siena, accederà così alla fase finale al campo Z4 di Zidane a Torino dove convergeranno tutti i vincitori dei Clinic Italia”.

“Il secondo bambino ad essere premiato – concludono gli organizzatori è Niccolo Bechini di Santa Marinella per il fair play, distintosi per un comportamento leale e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e degli allenatori. Siamo molto orgogliosi della buona riuscita del camp, è stata una vittoria per Arcidosso che si dimostra pronta per una lunga collaborazione con i madrileni”.