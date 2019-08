Grosseto: rinnovati 200 abbonamenti in 7 giorni. Stasera altra amichevole

GROSSETO – Sono 200 i tifosi che hanno già rinnovato l’abbonamento alla fine della prima settimana di prelazione. A comunicarlo è stata la società biancorossa con una nota, per ricordare che da oggi a venerdì 9 agosto gli abbonamenti in prelazione si potranno sottoscrivere soltanto recandosi nei punti vendita Ciao Tickets: Tabaccheria Stolzi, edicola La Vasca, edicola Dominici, Habanera Cafè, Il Semaforo di via Parini e il Bar panetteria Mazzini69, all’Insolito Caffè di Marina di Grosseto e Zerodieci pub di Orbetello.

La possibilità di usufruire del diritto di prelazione, ovvero di rinnovare il vecchio abbonamento allo stesso prezzo, mantenendo anche lo stesso posto della scorsa stagione, durerà fino al 9 agosto. Dall’11 agosto spazio invece a tutti i tifosi che voglio fare l’abbonamento, senza prelazione, sempre nei punti vendita Ciao Tickets.

Continuano intanto le amichevoli estevie del Grosseto. Questa sera i ragazzi di mister Magrini si confronteranno sul terreno di gioco del Montevarchi in vista della preparazione per il primo impegno ufficiale della stagione: la Coppa Italia.