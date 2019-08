Fiocco azzurro in città: è nato Corrado

GROSSETO – Oggi festa grande in casa Salvetti Lucchetti. Alle 16,25 presso il reparto di ostetricia del Misericordia, mamma Francesca Salvetti ha dato alla luce Corrado, 3,850 chilogrammi. Nato con parto naturale il piccolo leoncino gode di ottima salute, come pure la madre a cui non ha mai fato mancare il sostegno il compagno e padre del bambino, Marco Lucchetti. Entusiasta dell’evento il fratellino Cesare.

Ai genitori, al fratello e ai nonni, Andrea Salvetti, Mariapia Franci e Cristina Borghi le felicitazioni della redazione e al piccolo Corrado gli auguri per una lunga vita serena e ricca di soddisfazioni.