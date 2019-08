MONTE ARGENTARIO – Aggiornamento ore 15.13: L’incidente è avvenuto in via della Grotta, a Porto Santo Stefano. Ad esplodere, come confermato dai Vigili del fuoco, una caldaia a gas sistemata all’esterno di un’abitazione.

Il fuoco ha investito la struttura e la squadra dei Vigili è al lavoro per scongiurare ulteriori focolai d’incendio e bonificare l’appartamento. Gli occupanti degli appartamenti vicino sono stati allontanati per precauzione.

News ore 15.02: Un’esplosione, che è stata sentita a chilometri di distanza. Non è ancora chiaro cosa sia successo, qualcuno parla di una bombola di gas che sarebbe scoppiata al centro residenziale il Carrubo, a Monte Argentario, alle 14.30.

Ci sarebbe anche un incendio. Sul posto stanno intervenendo Carabinieri e Vigili del fuoco, oltre che le ambulanze del 118.