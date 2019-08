Cisl: ecco gli orari e le chiusure per il mese di agosto nelle diverse sedi della provincia

GROSSETO – La sede della Cisl di Grosseto, in via Senegal, sarà chiusa dal 12 al 23 agosto compresi, ma saranno chiusi da lunedì 5 al 30 agosto lo sportello Caf e dal 5 al 23 agosto il patronato Inas di Grosseto.

Per quanto riguarda la sedi periferiche, l’ufficio Caf di Orbetello sarà chiuso dal 5 al 30 agosto e il patronato Inas dal 12 al 30. La sede Cisl di Massa Marittima si ferma dal 5 al 23 agosto compresi mentre quella di Castel del Piano dal 12 al 23 agosto. Chiusura dal 5 al 23 agosto per il patronato Inas di Follonica e dal 5 al 30 per lo sportello Caf.