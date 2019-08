tuttoweekend: l’estate della Maremma entra nel vivo. Ecco tutti gli eventi del fine settimana

GROSSETO – Al via la rubrica #tuttoweekend, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

VENERDI’ 2 AGOSTO

CASTEL DEL PIANO – Torna il Gora Summer Festival, quattro giorni (1 – 4 di agosto) di musica, arte e cultura nel suggestivo Parco dei cigni di Castel del Piano. Venerdì 2 agosto si inizierà a partire dalle 17 con il laboratorio “GiocaBimbi”. Alle 18, la scrittrice Melissa Panarello, nota al grande pubblico come Melissa P. di “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”, presenterà il suo ultimo libro “Il mio primo dolore” con la corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli. Dalle 19 live painting. Alle 22 il concerto dei Maleducazione Alcolica. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 2 agosto, nel salotto all’aperto di piazza Georg Solti nella parte alta del borgo Medioevale, torna l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Alessandra Cuffaro violino e Simeone Tartaglione direttore assieme propongono un programma caratterizzato da un magico tuffo nel XX secolo. LINK

Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

FOLLONICA – Venerdì 2 agosto, a partire dalle 21.30, in via Spiaggia di Levante nel quartiere di Senzuno, va in scena “La Corrida”. Tutti potranno salire sul palco per cantare, recitare, suonare strumenti, raccontare barzellette, e attendere l’impietoso giudizio del pubblico armato di pentole, coperchi e campanacci, mentre il vincitore sarà premiato come merita. LINK

Venerdì 2 agosto alle 21:30, al teatro Fonderia Leopolda, un concerto che, con grande rispetto, nostalgia e stima, mantiene vivo il ricordo di Michel Petrucciani a venti anni dalla sua scomparsa, della sua gioia di vivere, della sua energia positiva e della sua musica. Pierre Bethmann, Stefano “Cocco” Cantini, François Gallix, Manhu Roche, insieme al trombettista Flavio Boltro, celebrano la ricchezza della musica di Petrucciani, la sua bellezza e complessità, patrimonio indimenticato e fonte di ispirazione. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Ancora una grande serata al Fish and Music in piazza Guadagnoli. Venerdì 2 agosto arriva il sound pop della band grossetana The Uncertain (inizio ore 20,30). LINK

Musica live alla Casa del Quartiere in piazza Pacciardi a Grosseto. Venerdì 2 agosto dalle 21.30 è in programma “Le STINGerie”, il no-tribute concert dedicato a Sting. LINK

Venerdì 2 agosto nuovo appuntamento con le aperture notturne di “Che fai venerdì?”. Alle 21 e alle 22.30 visite guidate gratuite all’area archeologica di Roselle illuminata. LINK

Venerdì 2 agosto alle 21.45 sul Porto di Marina di Grosseto è serata #dance: esibizione di scuole di ballo. Si spazierà dalla disco dance all’hip-hop, dalle danze latino-americane ai balli caraibici, e ancora la break dance, il liscio, i balli standard, lo swing. LINK

Il rock britannico degli Skunk Anansie – e non solo – risuonerà alla Cava di Roselle (Grosseto) venerdì 2 agosto, dalle 22.30 con la musica degli Skinkover. LINK

Con l’arrivo del mese più caldo dell’estate il festival “Cromatica. Tutti i colori della musica” porta in scena un concerto lirico che vede protagonisti gli organizzatori della manifestazione (Federico Pistolesi, tenore; Silvia Striato, soprano; Luana Viciani, mezzo soprano) accompagnati al pianoforte dal pianista compositore Francesco Iannitti Piromallo. Il concerto si svolgerà nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux immersa nella pineta di Principina a Mare alle 21.15 di venerdì 2 agosto. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Venerdì 2 agosto, alle 18.30, sarà il giorno della scrittrice maglianese Dianora Tinti che presenterà il suo ultimo romanzo “Vite Sbeccate”. Lo farà, nel Giardino del Torrione, insieme al giornalista Enrico Bistazzoni. Le letture saranno affidate all’attrice Irene Paoletti. LINK

Il Bonucci e Mari Soul Duo, con la voce di Andrea Bonucci e l’armonica di Paolo Mari, accompagnerà alle 21,30 il pubblico del Bar Camelot in un viaggio attraverso il pop-soul dagli anni ’50 ad oggi. LINK

MASSA MARITTIMA – Inaugurazione, alle 21.15, della mostra “La Sfinge di Vulci”, che sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

MONTE ARGENTARIO – Venerdì 2 agosto, alle 18,30, nella chiesa patronale di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), si terrà la Santa Messa per la presentazione e la benedizione dello Stendardo del 78esimo Palio Marinaro dell’Argentario, che verrà assegnato al vincitore della regata di ferragosto. Dalla stessa chiesa, alle 21.30, muoverà la processione in onore di Santo Stefano. Il percorso sarà in parte a terra e in parte a mare, quest’ultimo tratto, a cura degli Amici del Guzzo, partirà dal piazzale Candi e arriverà allo Stadio di turchese per concludersi con la preghiera e la benedizione del paese dal piazzale dei Rioni. LINK

Nell’ambito della Rassegna Καλησπέρα, musiche e danze folk, tamurriate, pizzica, taranta e canti popolari organizzata dall’amministrazione comunale venerdì 2 agosto alle 21,30 a Porto Ercole, in piazza Santa Barbara, si esibiranno le Vocal Sister in un concerto afro blue, storie e suoni dei popoli della terra. LINK

“Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

MONTIERI – L’energia del vapore si incontra con quella della musica per una serata davvero unica nel suggestivo contesto delle Cave di Romano a Gerfalco, frazione del Comune di Montieri. Venerdì 2 agosto, alle 19, infatti, il Trio Lanzini, composto da Elisa Lanzini al violino, Giovanni Lanzini al clarinetto e Michele Lanzini al violoncello, si esibirà nel “Concerto Al Tramonto – Fra Vienna e Napoli”. LINK

ORBETELLO – È un vero e proprio prodigio del pianoforte Monica Zhang, la giovane pianista che si esibirà venerdì 2 agosto alle 21.30 all’Hotel Capo D’Uomo di Talamone (Orbetello) andando a chiudere l’ottava edizione di Orbetello Piano Festival. LINK

Venerdì 2 agosto, dalle 18:30, l’artista Michelino Iorizzo si esibirà dal vivo a Orbetello alla Galleria Orler di Corso Italia in una performance di live painting. LINK

ROCCASTRADA – Giullari, mercenari, buffoni di corte, signori e dami. Saranno solo alcuni dei protagonisti di ‘Medioevo nel borgo’, la festa di rievocazione storica che, dal 1994, si svolge a Roccatederighi. Da giovedì 1 a domenica 4 agosto nel borgo di Roccatederighi rivivono le atmosfere, le arti e i mestieri del Medioevo, grazie a figuranti in costume d’epoca che animeranno le strade del centro insieme a giullari, giocolieri, artisti di strada. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sarà possibile assaggiare nelle taverne e osterie i piatti preparati con antiche ricette medievali e prendere parte a banchetti conviviali. Il programma completo a questo LINK.

SEMPRONIANO – Torna il Saturnia Film Festival. Dal 31 luglio al 4 agosto seconda edizione del festival dedicato al cinema breve tra il Comune di Manciano e Semproniano. Venerdì 2 agosto, a Rocchette di Fazio (Semproniano)

alle 19 degustazione di vini e prodotti tipici locali per le vie del Borgo Storico di Rocchette di Fazio con la mostra fotografica “Gente di Maremma” di Diego Ponzuoli e la proiezione dei film in concorso. LINK

SORANO – Torna a scorrere un fiume di birra a San Quirico di Sorano: decolla la trentunesima edizione di “A Tutta Birra”. Si apre il sipario venerdì 2 agosto con la dj colombiana Carolina Marquez e Alessandro Costa, giovane dj molto noto alla scena locale. LINK

SABATO 3 AGOSTO

CAMPAGNATICO – Per la rassegna “Concerti al Tramonto nei Casali di Maremma”, sabato 3 agosto la musica salirà sul sui colli di Montorsaio e il verde intenso dei vigneti farà da sfondo allo spettacolo “Napulitanata” proposto dal Trio formato da Ciro Carbone alla chitarra, Marina De Fazio voce e dall’attrice Diletta Masetti e interamente dedicato alla canzone classica napoletana. Al termine del concerto l’aia dell’azienda si riempirà di profumi e sapori dei propri prodotti assolutamente “bio”, dai vini al farro e ai cereali, dalle marmellate agli ortaggi e al miele. LINK

CASTEL DEL PIANO – Torna il Gora Summer Festival, quattro giorni (1 – 4 di agosto) di musica, arte e cultura nel suggestivo Parco dei cigni di Castel del Piano. All’interno del Parco nei giorni del festival si potranno trovare: mostre fotografiche, zone relax, divanetti, mercatini di artigianato, abbigliamento e cosmetica. Si ricorda infine che fatta esclusione per i laboratori didattici, che hanno un costo minimo, tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, così come gli appuntamenti culturali dove i vari professionisti coinvolti parteciperanno a titolo gratuito, per un festival che punta tutto sulla qualità e sostenibilità. Il programma di sabato 3 agosto a questo LINK.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sabato 3 agosto in piazza Orto del Lilli, alle 21:30, saliranno sul palcoscenico i “Radiofreccia” per un tributo alla musica di Ligabue. LINK

Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

FOLLONICA – Ha inaugurato giugno e luglio. Adesso è la volta del mese più caldo dell’anno. Mamacita è ospite del Disco Village sabato 3 agosto. La crew è entrata nel cuore del popolo della notte italiano grazie a un’idea che è diventata non solo un format musicale e di intrattenimento, ma un vero e proprio brand. LINK

Sabato 3 agosto i Divi Tardivi saranno alla Spiaggia Tangram per un tributo a Lucio Battisti. Inizio concerto 21.30. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GAVORRANO – È “Tempo di Chet”. Il Grey Cat torna a Gavorrano e lo fa con uno spettacolo che vede protagonista il Paolo Fresu Trio. Lo spettacolo, che si terrà al Teatro delle Rocce, vede protagonista Paolo Fresu alla tromba, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso saranno le voci evocative di un cast d’eccellenza composto, tra gli altri, da Alessandro Averone, Rufin Doh, Daniele Marmi, Graziano Piazza e Laura Pozone. LINK

GROSSETO – Musica alla Cava di Roselle. Sabato 3 agosto, alle 22.30, salirà sul palco del giardino tra le pietre Scapestro, al secolo Fulvio di Nocera, giovane cantautore campano. LINK

Sabato 3 agosto, alle 19, la terrazza del Porto della Maremma di Marina di Grosseto ospiterà lo spettacolo di falconeria Falcon Sailing, di Albori Falconry. Alle 21.45, poi sarà il turno #family con lo spettacolo Vida loca. Un gruppo di animazione affermato, sia per bambini che per adulti, la cui formula vincente è la somma di tutta l’esperienza che serve in questo settore per poter essere considerati dei professionisti. LINK

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna a esibirsi a Marina di Grosseto. L’appuntamento con un nuovo concerto della stagione 2019 dell’ensemble è per sabato 3 agosto alle ore 21.15 alla Fortezza di San Rocco (ingresso libero fino alla capienza massima dei posti disponibili). Uno scenario particolarmente suggestivo per un evento estivo da non perdere. LINK

Due giorni di iniziative, per grandi e piccini, per vivere insieme, ricordare e festeggiare una delle zone più caratteristiche di Marina di Grosseto. “Shangai, dall’alba al tramonto” è il nome dell’evento promosso dalla pro loco di Marina e Principina a Mare e patrocinato dall’amministrazione comunale, in programma per sabato 3 agosto e domenica 4 agosto. Tanti appuntamenti realizzati con la collaborazione degli stabilimenti balneari e degli esercenti per animare il borgo marinaro che si è estende a sud del canale San Rocco. Il programma a questo LINK.

MAGLIANO IN TOSCANA – Dal 27 luglio al 4 agosto, al Centro enoturistico di Magliano, si svolgerà la mostra di pittura di Albo Menichetti. LINK

Sabato 4 agosto alle 21, in piazza del Popolo, la critica d’arte Anna Ottani Cavina presenterà il suo libro “Una Panchina a Manhattan. Nuove geografie dell’arte”. Un testo che racconta il tempo in cui le grandi esposizioni internazionali riscrivevano le mappe della storia dell’arte e rivoluzionavano la conoscenza. LINK

MANCIANO – Torna il Saturnia Film Festival. Dal 31 luglio al 4 agosto seconda edizione del festival dedicato al cinema breve tra il Comune di Manciano e Semproniano. Sabato 3 agosto, a Montemerano alle 18 è prevista la visita alla Cantina di Caino Montemerano con una degustazione di piatti del cuoco stellato Valeria Piccini e la mostra delle Porcellane di “Tondo fiorentino Firenze”, ispirate a scene di celebri film, nel Giardino di Caino, Montemerano. Inizieranno alle 21.30 in piazza del Castello proiezioni dei film in concorso. LINK

MASSA MARITTIMA – Sarà una Bohème ricca di novità e tutta da vivere l’opera che sabato 3 agosto alle 21.15 inaugura il cartellone della 34 esima edizione di “Lirica in Piazza”, uno degli appuntamenti più attesi del panorama operistico italiano in programma a Massa Marittima in un palcoscenico unico e suggestivo come il sagrato della duecentesca Cattedrale di San Cerbone. LINK

Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – Sabato 3, alle 11,15, nella chiesa patronale di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, monsignor Giovanni Roncari. Alle 18 sfilata delle dirigenze rionali e degli equipaggi del Palietto, la regata remiera under 23 che anticipa il Palio del 15 agosto, che alle 19, dopo il sorteggio dei gavitelli, vedrà sfidarsi nello stadio di turchese i giovani dei rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle. LINK

“Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

ORBETELLO – Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – “I 3 soprani: l’Eleganza è nell’aria” è il titolo del coinvolgente concerto che si terrà sabato 3 agosto, alle 21 e 15, a Pitigliano nel Chiostro della Fortezza Orsini. Le splendide voci delle soliste Valentina Iannotta, Lorena Grazia Scarselli e Beatrice Fallocco, giovani cantanti vincitrici di concorsi nazionali e internazionali e ospiti di celebri teatri ed enti lirici, proporranno un emozionante viaggio musicale attraverso le più celebri aree d’opera, dalla Romanza da Camera, alle canzoni dei musical fino alle colonne sonore. LINK

ROCCASTRADA – L’Azienda agricola “I Campetti”, in collaborazione con il Circolo Arci Khorakhanè, organizza il terzo evento della serie estiva “Tra le Vigne 2019″, a sostegno del Circolo. Le serate, aperte a tutti, si svolgono presso l’azienda stessa in località I Campetti, via della Collacchia, a Ribolla (Roccastrada). Sabato 3 agosto, dalle 20.30 a I Campetti, il Khorakhanè presenta “Suoni per terra e per mare” di e con Luca Bonelli. Prima dello spettacolo è prevista una cena a buffet. LINK

Giullari, mercenari, buffoni di corte, signori e dami. Saranno solo alcuni dei protagonisti di ‘Medioevo nel borgo’, la festa di rievocazione storica che, dal 1994, si svolge a Roccatederighi (Roccastrada). Da giovedì 1 a domenica 4 agosto nel borgo di Roccatederighi rivivono le atmosfere, le arti e i mestieri del Medioevo, grazie a figuranti in costume d’epoca che animeranno le strade del centro insieme a giullari, giocolieri, artisti di strada. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sarà possibile assaggiare nelle taverne e osterie i piatti preparati con antiche ricette medievali e prendere parte a banchetti conviviali. Il programma completo a questo LINK.

SANTA FIORA – Il 3 agosto, in piazza del Borgo, lo spettacolo della Corale padre Corrado Vestri di Santa Fiora “Te lo do io lo swing” che porta con ironia un modo diverso di fare musica corale popolare, tra folk e swing all’italiana. LINK

SORANO – Torna a scorrere un fiume di birra a San Quirico di Sorano: decolla la trentunesima edizione di “A Tutta Birra”. Sabato 3 agosto sul palco salirà Mattia Balardi, in arte Mr. Rain. La serata del 3 agosto proseguirà con la musica di Adm aka Andrea Delle Monache, affermato dj e produttore made in Tuscia. LINK

DOMENICA 4 AGOSTO

CASTEL DEL PIANO – Torna il Gora Summer Festival, quattro giorni (1 – 4 di agosto) di musica, arte e cultura nel suggestivo Parco dei cigni di Castel del Piano. All’interno del Parco nei giorni del festival si potranno trovare: mostre fotografiche, zone relax, divanetti, mercatini di artigianato, abbigliamento e cosmetica. Si ricorda infine che fatta esclusione per i laboratori didattici, che hanno un costo minimo, tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, così come gli appuntamenti culturali dove i vari professionisti coinvolti parteciperanno a titolo gratuito, per un festival che punta tutto sulla qualità e sostenibilità. Il programma di domenica 4 agosto a questo LINK.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, con il Patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

FOLLONICA – Domenica 4 piazzale Solti ospiterà lo spettacolo musicale “Dietro le sbarre”, un progetto musico-culturale che ha come tema principale la prigione, intesa essenzialmente come stato mentale. LINK

Alla Pinacoteca civica di Follonica è in mostra “L’irrequietezza dell’essere” di Jamesboy, uno degli artisti più produttivi e apprezzati sul territorio toscano, dalle 21 alle 24. LINK

“Secondo Novecento da Tirinnanzi a Talani”. Questo il titolo della mostra organizzata dal Caffè d’Arte Ceccarelli in programma dal 24 luglio al 15 settembre. Nello storico locale di via litoranea a Follonica saranno esposte opere di Nino Tirinnanzi, Sergio Scatizzi, Antonio Possenti, Bruno Paoli, Silvio Loffredo, Mino Maccari, Giuseppe Chiari, Norberto Proietti e Giampaolo Talani. LINK

GROSSETO – Domenica 4 agosto alle 21.45, appuntamento al Porto della Maremma di Marina di Grosseto con il concerto dei Fanfara Station, band che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb. Un dance party creato dal vivo da soli tre musicisti- Marzouk Mejri, Charles Ferri e Ghiaccioli e Branzini dj. LINK

Per il secondo anno consecutivo torna, in cattedrale, la rassegna organistica “Tutta la musica dell’organo”. Quest’anno saranno due serate – domenica 4 e 25 agosto – di grande musica da organo, offerte subito dopo la messa festiva delle 21.15, in cattedrale. Il primo concerto avrà per protagonista il maestro Ettore Candela, che proporrà “Dammi il dodici (Gimme twelve)” di Thomas Fortmann. Il brano verrà eseguito per la prima volta al mondo proprio nel primo concerto d’organo estivo nella Cattedrale di San Lorenzo. LINK

Due giorni di iniziative, per grandi e piccini, per vivere insieme, ricordare e festeggiare una delle zone più caratteristiche di Marina di Grosseto. “Shangai, dall’alba al tramonto” è il nome dell’evento promosso dalla pro loco di Marina e Principina a Mare e patrocinato dall’amministrazione comunale, in programma per sabato 3 agosto e domenica 4 agosto. Tanti appuntamenti realizzati con la collaborazione degli stabilimenti balneari e degli esercenti per animare il borgo marinaro che si è estende a sud del canale San Rocco. Il programma a questo LINK.

MAGLIANO IN TOSCANA – A Montiano (Magliano), nella serata del 4 agosto, nel contesto della Sagra paesana verranno rappresentati gli aspetti sociali e le crisi individuali dell’uomo contemporaneo attraverso il pensiero e le canzoni di Giorgio Gaber. Uno spettacolo ideato e interpretato da Cosimo Postiglione, Luca Pierini e Mirio Tozzi. LINK

A Pereta, sempre il 4 agosto, alle 21,30, invece, il gruppo Maremma Strega Pizzica Band allieterà la serata con il ritmo della musica salentina con cui da tempo sta riscuotendo successo in tutta Italia. LINK

MANCIANO – Torna il Saturnia Film Festival. Dal 31 luglio al 4 agosto seconda edizione del festival dedicato al cinema breve tra il Comune di Manciano e Semproniano. Domenica 4 agosto le iniziative inizieranno alle 11 di mattina e proseguiranno tutto il giorno fino a sera, e si svolgeranno a Saturnia. Il programma della giornata a questo LINK.

MASSA MARITTIMA – Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, s’incontrano nella mostra “Nostos”. Il ritorno a casa dopo un viaggio è il filo conduttore di un allestimento che si rifà ai miti dell’antica Grecia, rivisitati attraverso affascinanti linguaggi contemporanei che interagiscono mirabilmente tra loro. La mostra sarà visitabile da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima con orario 18-20 e 21-23. LINK

“La Sfinge di Vulci” sarà esposta al Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale di Massa Marittima, in Piazza Garibaldi, dal 3 agosto al 3 novembre 2019. Un progetto espositivo realizzato nell’ambito delle Notti dell’Archeologia in collaborazione con la Regione Toscana. LINK

MONTE ARGENTARIO – “Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

ORBETELLO – Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

A Orbetello il 4 agosto inizia il festival Le Crociere, che si svolgerà nel Teatro della Laguna. La manifestazione inaugura con uno show che fa il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia: “Leonardo” di Vittorio Sgarbi. Il critico teatrale celebra l’importante anniversario del genio del Rinascimento, raccontato in parole, musica e immagini. Le musiche originali di Valentino Corvino eseguite dal vivo e le elaborazioni video di Tommaso Arosio accompagnano il pubblico alla scoperta di un mito di portata universale. LINK

ROCCALBEGNA – Tutte le domeniche, dalle 10, il Wwf organizza passeggiata nella splendida Oasi Bosco Rocconi, situata nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, in una delle zone più incontaminate e suggestive della Maremma, l’Alta Valle dell’Albegna. LINK

ROCCASTRADA – Giullari, mercenari, buffoni di corte, signori e dami. Saranno solo alcuni dei protagonisti di ‘Medioevo nel borgo’, la festa di rievocazione storica che, dal 1994, si svolge a Roccatederighi (Roccastrada). Da giovedì 1 a domenica 4 agosto nel borgo di Roccatederighi rivivono le atmosfere, le arti e i mestieri del Medioevo, grazie a figuranti in costume d’epoca che animeranno le strade del centro insieme a giullari, giocolieri, artisti di strada. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sarà possibile assaggiare nelle taverne e osterie i piatti preparati con antiche ricette medievali e prendere parte a banchetti conviviali. Il programma completo a questo LINK.

SANTA FIORA – Domenica 4 agosto, all’Auditorium del Parco della Peschiera, si terrà la prima edizione di “Rock Fiora on Fire”, un nuovo Festival della musica rock ideato da due giovani del posto – Corrado Martellini e Andrea Manni – e organizzato dalla Filarmonica di Santa Fiora, in collaborazione con il Comune. Si esibiranno dal vivo gli AABU da Bologna, Leletronika di Piancastagnaio e La Gabbia di Bologna. Il festival apre i battenti alle 17.30. LINK

SORANO – Torna a scorrere un fiume di birra a San Quirico di Sorano: decolla la trentunesima edizione di “A Tutta Birra”. Domenica 4 agosto tutti a ballare con Dj Faberper. LINK