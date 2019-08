TuttoSagre, dai maccheroni al moscardino, dai tortelli alla zuppa di funghi. Ecco gli eventi del weekend

GROSSETO – Torna anche in quest’estate 2019 la rubrica “Tutto Sagre in Maremma”, lo spazio che il nostro giornale dedica alle sagre e alle feste di paese che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto.

Da Roccastrada a Capalbio, da Arcidosso a Orbetello, ogni comune e ogni frazione ha una sua propria sagra che racconta spesso la cultura e l’identità di una comunità piccola o grande che sia.

Ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana e per l’inizio della prossima settimana. Per tutti gli altri eventi potete consultare la nostra guida Eventi – cosa fare a Grosseto.

Segnalazioni – Naturalmente, così come è accaduto anche la scorsa estate, aspettiamo le vostre segnalazioni: l’articolo è in continuo aggiornamento. Inviateci le segnalazioni delle sagre del vostro paese a redazione@ilgiunco.net.

Albinia – dal 2 al 4 agosto a Albinia, frazione del Comune di Orbetello, c’è “A tutta birra fest”. Al festival, arrivato alla sua terza edizione, birre artigianali e street food. Ogni sera mercatino dell’artigianato e tanta musica: 2 agosto – David Bardelli dj set e Rancio dj set + street paint Dido; 3 agosto – Vanz + Filippo Muneghina; 4 agosto – La Piena + Splitheads.

Bagno di Gavorrano – Dal 31 luglio al 6 agosto a Bagno di Gavorrano, frazione del Comune di Gavorrano, si terrà la tradizionale Festa Maremmana. Tutte le sere, alle 19:30, l’apertura degli stand gastronomici, dove si potranno gustare i prodotti tipici della Maremma. Serate danzanti grazie e spazio giochi per bambini.

Buriano – Dal 2 all’8 agosto a Buriano, frazione del Comune di Castiglione della Pescaia, si terrà la 26esima Festa Gastronomica. Piatti tipici maremmani tutte le sere. Stand aperti dalle 19.30. Ogni serata sarà animata da musica live e balli. Esposizione per le vie del paese della mostra fotografica “Buriano com’era”.

Campagnatico – Dal 25 luglio al 4 agosto al via la Sagra del tortello, strozzaprete e lumacata a Campagnatico. Prodotti tipici locali e musica dal vivo garantiti tutte le sere.

Capalbio Scalo – Dal 5 all’11 agosto a Capalbio Scalo si terrà la Sagra del Tortello Capalbiese. Tutte le sere si potranno gustare i prodotti tipici della tradizione maremmana a partire dalle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici. Tra tutti, il tortello maremmano, ripieno di ricotta e spinaci. Tra gli altri piatti, i tortelli di patate, il cinghiale alla cacciatora e lo stinco con patate. Tutte le sere musica dal vivo.

Grosseto -Dal 2 al 4 Agosto , in località Spadino ( uscita Grosseto Sud ), al via la II edizione della “Festa nell’Aia”. Tutte le sere dalle 19,30 apertura stand gastronomico con prodotti tipici e dopo cena ballo con orchestra. Domenica 4 Agosto dalle 17 rievocazione storica della Trebbiatura nell’aia, con attrezzature originali d’epoca per rivivere le atmosfere della Maremma di quasi 100 anni fa.

Magliano in Toscana – Dal 30 luglio all’8 agosto a Magliano in Toscana c’è la Sagra del Maiale, che si tiene al Campo polivalente Farini. Nel menù antipasti di terra, pici al morellino con ragù di maiale in bianco, tortelli al ragù, penne salsicce e funghi, rosticciana, salsiccia, bistecca di maiale e peposo. Il tutto accompagnato da vini locali. Inoltre, tutte le sere (stand gastronomici aperti dalle 19.30) sarà possibile gustare anche pietanze di pesce: cacciucco e frittura.

Montemerano – Dal 26 luglio al 4 agosto (30 luglio chiuso), a Montemerano, nel Comune di Manciano, al via la 46esima Sagra della trippa. La sagra si terrà ai locali dell’albergo ristorante L’oliveto. Il menù prevede tutti i principali piatti tipici maremmani accompagnati da un ottimo bicchiere di Morellino di Scansano. Tutte le sere, musica e divertimento.

Montiano – Torna al campo sportivo di Montiano, frazione del comune di Magliano in Toscana, la tradizionale Sagra d’Estate. L’appuntamento quest’anno è dal 19 al 21 e dal 26 al 28 luglio, e dal 9 al 18 agosto. Sono molte le specialità che si potranno gustare. Le proposte che possiamo trovare nel menù della sagra spaziano dalle donzelle con prosciutto toscano alla pappa al pomodoro, dalle pappardelle al cinghiale ai tortelli al ragù, per non parlare dell’acquacotta, della carne alla brace, del cinghiale alla cacciatora o dello stinco con patate arrosto. Molto ricca anche la selezione dei vini, con i rossi che vanno dal Sangiovese al Morellino, senza dimenticare i bianchi come il Vermentino. Gli stand gastronomici aprono ogni sera dalle 19:30. Dopo cena la festa prosegue con la musica dal vivo, spettacoli e animazione.

Montieri – Nei giorni 4-11-15-18 agosto a Montieri si terrà la 46esima Sagra della Bistecca. Stand gastronomici aperti sia a pranzo, dalle 12, che a cena, dalle 19.30. Pomeriggi all’insegna della musica.

Orbetello – Dall’8 al 14 agosto a Orbetello si terrà la Sagra del Pesce. Dalle 19.30 apertura degli stand gastronomici, con un menù ricco di specialità ittiche e non. Tra i piatti che si potranno gustare spiccano quelli della tradizione marinara, preparati con il pesce della zona. L’evento si terrà al campo sportivo “Ottorino Vezzosi” con ingresso dall’ex-idroscalo, subito fuori dalle porte della città e quindi dal centro storico.

Pancole – Dal 26 al 28 luglio e dall’1 al 4 agosto a Pancole, frazione di Scansano, torna la Sagra della Lasagna, XIII edizione. Il ristorante sarà aperto tutte le sere dalle 19.30.Tutte le sere, dalle 21:30, sul palco si alterneranno orchestre, esibizioni di scuole di ballo e altri intrattenimenti. La domenica anche a pranzo dalle 12.30. Durante i giorni di sagra si svolgerà la Fiera del Dolce.

Pomonte – Pomonte, frazione del comune di Scansano, ospita la tradizionale Sagra della Zuppa di Funghi. La 28esima edizione dell’evento si terrà da mercoledì 7 a domenica 11 agosto. La sagra è dedicata alla zuppa di funghi, piatto tipico dell’entroterra grossetano, che sarà proposta insieme alle altre specialità locali. Gli stand gastronomici aprono tutte le sere dalle 19:30. Dopo cena si prosegue con un ricco programma di spettacoli e musica dal vivo. Durante la festa sarà presente anche una mostra di trattori d’epoca.

Ribolla – Nei giorni 26, 27, 28 luglio e 2, 3 e 4 agosto torna a Ribolla (Roccastrada) la Sagra della Ribollita: l’evento, giunto alla undicesima edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Ribolla e si svolgerà nella struttura Vivi.Mi. in piazza della Paga. Ogni sera, a partire dalle 19,30, sarà possibile gustare presso lo stand gastronomico la ribollita, la zuppa di pane realizzata secondo l’antica ricetta storica, ed i migliori piatti della tradizione toscana tra cui tortelli e tagliatelle al ragù, carne alla brace e altre pietanze della cucina maremmana. Dalle 21 avranno poi inizio gli spettacoli musicali organizzati dalla Sezione Avis di Ribolla. Anche quest’anno la Sagra della Ribollita si conferma una festa eco-attenta: tutti i materiali utilizzati durante i sei giorni della manifestazione sia nello stand gastronomico che al bar sono infatti interamente biodegradabili.

Roccalbegna – Dal 12 al 15 agosto 38esima Sagra del Biscotto salato a Roccalbegna. Ogni sera dalle 19.30 apertura stand gastronomici, musica, concerti e tanto divertimento.

Sant’Andrea – La 28esima edizione della Sagra del Baccalà di Sant’Andrea, frazione del comune di Magliano in Toscana, è prevista dal 26 luglio al 4 agosto e dal 7 al 13 agosto. Nel menù potrete trovare numerose specialità a base di baccalà nonché altri piatti tipici maremmani. Ottimo anche l’offerta dei vini, tra i quali spicca il Morellino di Scansano, la cui zona di produzione inizia nelle colline circostanti. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.

Santa Caterina – Dal 9 all’11 agosto al via la Sagra della SalCiccia nella frazione di Santa Caterina (Roccalbegna). Molte le specialità culinarie a base di salsiccia e non che si potranno provare negli stand gastronomici, aperti dalle 19.30. Orchestre da ballo e molti eventi in programma animeranno i pomeriggi e le serate di Santa Caterina.

Santa Fiora – Dal 13 al 15 agosto a Santa Fiora si terrà la Sagra della Cipolla. Stand gastronomici aperti dalle 19.30. Giovedì 15 agosto aperti anche a pranzo su prenotazione (333.6333687).

Sassofortino – A Sassofortino, frazione del comune di Roccastrada, dal 3 al 5 e dal 9 al 15 agosto, al via la 42esima edizione della Sagra del Maccherone. L’evento si tiene nel luogo più suggestivo del paese, al Parco comunale della Fonte di Vandro. Il menù è basato su ricette della tradizione maremmana. Tra le specialità proposte ovviamente i maccheroni, ma anche i tortelli maremmani, il cinghiale alla cacciatora, la trippa e i fagioli all’uccelletta. Gli stand gastronomici saranno aperti la sera a cena dalle 19.30 e la domenica e a Ferragosto anche a pranzo dalle 12.30. Molti eventi animeranno la sagra: tra questi non mancherà la musica dal vivo.

Seggiano – Al via a Seggiano la Sagra del Picio, che si terrà da mercoledì 14 a domenica 18 agosto. Gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere alle 19.30. Nelle gornate di giovedì 15 e domenica 18 agosto saranno aperti anche a pranzo a partire dalle 12.30. Numerosi gli spettacoli serali: il 14 agosto saliranno sul palco di Seggiano gli Sciapò Trio Acustico, mentre la serata di ferragosto sarà animata da Hobo Blues Crew. Venerdì 16 agosto sarà la volta del Conte Max e il suo live show. Infine, la serata di domenica 18 agosto sarà dedicata ad un grande Torneo di Briscola, a partire dalle 21.30.

Sorano – Al via a Sorano la 55esima Sagra del Prosciutto e del Formaggio soranese, che si terrà dal 9 al 25 agosto. Tanti eventi accompagneranno i 17 giorni di festa nel suggestivo paese nel tufo. Oltre alle numerose serate di musica e spettacolo si segnala: il tombolone alle 20 di giovedì 15 agosto; la 50esima marcia longa Sovana – Sorano alle 18 di venerdì 16 agosto; visita guidata Sorano nascosta alle 21.30 di martedì 20 agosto e di venerdì 23 agosto.

Stribugliano – Sabato 3 e domenica 4 agosto a Stribugliano, frazione in provincia di Arcidosso, è Sagra della ricotta. Stand gastronomici aperti dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30. Cantine aperte e mercatini itineranti per le vie del paese. Le serate saranno animate da musica dal vivo, dj set e altri intrattenimenti.

Talamone – Si terrà dal 2 al 4 e dal 7 al 10 agosto a Talamone, frazione del comune di Orbetello, la 18esima edizione della Sagra del Moscardino e del Polpetto. Un appuntamento gastronomico da non perdere per gustare le specialità del mare di Talamone, in particolare moscardini e polpetti cucinati alla maniera tradizionale. Gli stand gastronomici sono allestiti in via Cala di Forno. Tutte le sere musica dal vivo.