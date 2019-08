Torna “Da Porto a Porto”: 21 km a nuoto nelle acque dell’Argentario per sostenere i malati di tumore

L’eccellenza italiana del nuoto in acque libere lunedì 5 agosto si cimenterà nella “Da Porto a Porto”, nuotata nel mare dell’Argentario organizzata dalla polisportiva Amatori Prato a favore dell’Associazione tumori Toscana.

La partenza è fissata alle 6.30 dalla Spiaggia delle Viste a Porto Ercole e l’arrivo sarà alla Spiaggia del Moletto di Porto Santo Stefano.

L’evento, giunto alla seconda edizione, si svolgerà su un percorso di oltre 21 km che i partecipanti affronteranno animati dalla volontà di sostenere i malati di cancro e le loro famiglie. Sono più di 70 gli iscritti alla gara che quest’anno avrà anche un respiro internazionale con la partecipazione di tre atlete che arriveranno dall’Inghilterra e dall’Australia e di una nuotatrice giapponese.

È previsto un ricco programma di iniziative collaterali che coinvolgeranno non solo gli atleti ma anche tutti coloro che vorranno contribuire a questa nobile causa, fra queste una avvincente dimostrazione di soccorso in mare con l’ausilio di unità cinofile da salvataggio dell’Associazione “MAX S.I.C.S. Scuola Cani Salvataggio Toscana”.

A dare il loro sostegno alla nuotata anche due personaggi noti come l’attrice Pamela Villoresi, per il secondo anno madrina della nuotata, e l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini, che saranno presenti all’Argentario per incoraggiare i partecipanti e accoglierli all’arrivo.

Il ricavato della nuotata sarà impiegato per l’acquisto di un nuovo mezzo destinato al trasporto di presidi sanitari (letti, materassi, sedie a rotelle, aste per flebo) forniti gratuitamente dall’associazione ai propri assistiti.

La manifestazione, patrocinata da Regione Toscana, Comune di Prato, Comune di Monte Argentario e Uisp Comitato Toscana Nuoto si avvale del prezioso contributo di Luisa Via Roma e di Argentario Nuoto, associazione Amici del Guzzo onlus, Porto turistico Domiziano, Noleggio Tolu, Centro ottico Marlazzi, Gruppo 3 D, Design Bunker Firenze, Salumi Mannori, Gradi e Venturini assicurazioni, Pielle Vernici, Lollipet, Acqua Sphere, Ristorante La Locandina, Complesso Turistico La Caletta.

“Mi auguro diventi una classica, un appuntamento fisso del nostro territorio, perché al di là dell’aspetto sportivo riveste un ruolo ed un significato sociale e di solidarietà, in particolare verso i malati e le loro famiglie” ha detto il consigliere delegato allo sport del Comune di Monte Argentario, Giuseppe Sordini.

“Il binomio sport e solidarietà è sicuramente una modalità vincente per cercare di sostenere concretamente i malati di tumore e soprattutto per testimoniare vicinanza e partecipazione a loro e alle famiglie – dichiara Giuseppe Spinelli, presidente Att -. Se a questo si aggiunge anche uno scenario naturale magnifico come quello che ci ospita, il successo è garantito.Quest’edizione ha per noi un significato particolare perché quest’anno ricorre il ventennale della nostra Associazione e la Nuotata sarà una bellissima occasione per celebrare insieme questo importante traguardo. Dal 1999 a oggi abbiamo curato oltre 14.000 pazienti, entrando ogni giorno nelle loro case e facendoli sentire tutelati, sia dal punto di vista medico che degli affetti. E questo grazie a tanti amici e sostenitori che ci seguono con affetto e costanza”.

Ideatore e promotore dell’iniziativa è Lorenzo Massai, nuotatore della polisportiva Amatori Prato e da poco anche consigliere dell’Att, che dichiara: “Sono molto orgoglioso di questa manifestazione che esalta lo sport come portatore di alti valori e come strumento per aiutare gli altri. Spero che in tanti diano la propria adesione e che la nostra squadra possa crescere ogni anno di più per raggiungere insieme dei grandi obiettivi”.