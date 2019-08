Successo per Miss Castiglione della Pescaia: ecco tutte le vincitrici

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Matilde Cecchi di Signa è Miss Castiglione della Pescaia 2019. La manifestazione ,che era in programma per sabato 27 luglio, posticipata a giovedì 1 agosto a causa pioggia, appuntamento ultradecennale nel calendario degli eventi castiglionesi, anche in questa edizione ha riscontrato un ottimo successo.

La giuria della serata, che era presieduta dal sindaco di Castiglione, Giancarlo Farnetani, e aveva come segretario l’assessore al Turismo Susanna Lorenzini, al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ classificata – Matilde Cecchi – di Signa (FI) – 18 anni – studentessa – H. 1,72 – capelli castani – occhi verdi – del segno della Vergine

2^ classificata – Miss Rocchetta Bellezza – Elisa Bortolozzo – di Rosignano Solvay – 19 anni – studentessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi marroni – del segno del Sagittario

3^ classificata – Miss Terza Classificata – Sara Pinotti – di Carrara – 19 anni – studentessa – H. 1,68 – capelli castani – occhi marroni – del segno del Capricorno

4^ classificata – Miss Be_Much – Serena Sestini – 17 anni – di Massa – studentessa – H. 1,68 – capelli biondi – occhi marroni – del segno del Leone

5^ classificata – Miss Quinta Classificata – Giulia Duranri – di Arezzo – 25 anni – commessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi marroni – del segno dell’Ariete

6^ classificata – Miss Sesta Classificata – Anna Spina – di Piombino (LI) – 22 anni – estetista – H. 1,74 – capelli biondi – occhi verdi – del segno del Capricorno

La prima classificata e’ stata premiata da Giancarlo Farnetani sindaco di Castiglione della Pescaia ed ha ricevuto dal Vittorio Cocchia della gioielleria Antonio Cocchia di Grosseto il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Durante la serata è intervenuta l’avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello ani-stalkig per tutte le persone che subiscono persecuzioni. Ospite della serata anche Sofia Penco, Miss Toscana in carica, tra l’altro vincitrice di Miss Castiglione della Pescaia 2018.

Durante lo svolgimento della serata, in diretta telefonica è intervenuta Patrizia Mirigliani, patron del concorso di Miss Italia che salutando il sindaco di Castiglione ed il numeroso pubblico presente ha confermato il ritorno del concorso in occasione degli 80 anni su Rai Uno con la finale in diretta da Jesolo venerdì 6 settembre.

Ultimo appuntamento con le selezioni regionali del concorso in Toscana è in programma per questa sera, venerdì 2 agosto, alle 21,30 al campeggio Baia Verde di Punta Ala.