GROSSETO – Un venerdì con qualche nuvola in provincia di Grosseto. Nuvole che lasceranno spazio al sereno per tutto il weekend e anche per gran parte della prossima settimana.

Temperature massime attorno ai 32 gradi, minime di poco superiori ai 20 gradi. Ma il caldo percepito talvolta resta spiacevole: colpa dell’umidità, con picchi record attorno al 95% durante le giornate.

Situazione più o meno comune a tutta la Maremma, con qualche grado in meno nel nord della provincia e nei comuni amiatini. Occhio all’indice di calore nelle ore più calde della giornata.

